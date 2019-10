El candidato a diputado nacional de Santa Fe por Consenso Federal, Enrique Estévez, cerró su campaña ayer frente al Monumento Nacional a la Bandera, que se ha convertido en un símbolo de la falta de federalismo del gobierno nacional, al tratarse de una obra de refacción que inició hace años pero que permanece inconclusa. "Esta diferencia que se hace entre la Capital Federal y el resto de la Argentina se tiene que terminar", expresó el socialista que pregona a Lavagna como presidente por su "honestidad, capacidad y profesionalidad".

Con respecto a la falta de federalismo, Estévez denunció: "Somos una provincia muy importante que hace aportes económicos de magnitud al Estado nacional. Por año nuestros productores pagan al Estado nacional 90 mil millones de pesos en materia de impuestos a las exportaciones. De toda esa plata nada vuelve a nuestra provincia". Y planteó otro ejemplo: "Cuando vamos a cargar el tanque de la moto o del auto a cualquier estación de servicio le estamos pagando los subsidios al transporte público de la ciudad de Buenos Aires. Estas son las cosas que tenemos que cambiar en nuestro país, necesitamos un gobierno verdaderamente federal, que pueda contemplar las economías regionales y que deje de darle la espalda al resto de la Argentina".

"Cerramos la campaña en este lugar tan simbólico e importante, no solamente para los rosarinos y rosarinas sino también para los argentinos. Es nuestro Monumento Nacional a la Bandera pero también el monumento a la falta de federalismo en nuestro país. Vemos como hace años que el gobierno nacional promete esta obra y no la ha terminado", remarcó el referente socialista que estuvo acompañado por dirigentes y jóvenes militantes, y agregó: "Lo mismo pasa con muchas obras en la provincia de Santa Fe que no han comenzado, que han prometido infinidad de veces como las rutas nacionales y que siguen sin aparecer. Las grandes obras que faltan en Santa Fe son las que sobran en Capital Federal", enfatizó.

"Recorrimos los 19 departamentos de la provincia. Hicimos miles de kilómetros para hablar con vecinos, productores, pymes, industrias, organizaciones civiles y autoridades locales que nos contaron de primera mano sus necesidades y pudimos ver cada realidad", contó el candidato de Consenso Federal.

Por eso y tras agradecer por el apoyo recibido de todo los sectores y el arco progresista, Estévez manifestó: "Queremos ir al Congreso a ser la voz de los santafesinos y santafesinas, y a velar por nuestros derechos".