El precandidato a diputado nacional de Consenso Federal, el socialista Enrique Estévez, afirmó que el país "no tiene un modelo de desarrollo", y en ese sentido dijo que "las responsabilidades son compartidas" entre kirchneristas y macristas.

En otro orden, el postulante al Congreso Nacional reclamó una "lucha conjunta y seria" entre los tres niveles del Estado para enfrentar al problema del narcotráfico. Así se mostró decidido en caso de llegar al Congreso Nacional de reimpulsar la ley de decomiso de bienes, una normativa que se aplica en Santa Fe, pero que a nivel nacional no se pudo aprobar todavía.

El actual concejal del Partido Socialista trazó un panorama amplio acerca de las propuestas en las que piensa trabajar en caso de acceder a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Estévez se refirió a los siguientes temas:

Acción legislativa: "Los 19 diputados y tres senadores nacionales de Santa Fe tenemos que llegar a ocho o diez puntos de acuerdo sobre los reclamos para la provincia. No es sólo la deuda por coparticipación que hoy asciende a los 100 mil millones de pesos. Somos la provincia más perjudicada. Es obsceno cómo el dinero de los argentinos va a parar a Buenos Aires.

Economía: "Argentina necesita un modelo de desarrollo. Hoy no lo tenemos y las responsabilidades son compartidas. El kirchnerismo no se fue con un cuatro por ciento de pobreza. Terminó la gestión con un 27 ó 28 por ciento de pobreza. Macri la llevó a un 34 ó 35 por ciento. Y necesitamos construir eso. Santa Fe aporte una enorme cantidad de recursos y de eso no vuelve un peso. Hoy no hay un modelo de desarrollo para el país. Hay que respetar las economías regionales".

"La campaña electoral se está dando en el marco de una crisis social muy grande. argentina tiene índices estructurales que no se están debatiendo objetivamente".

Inseguridad y narcotráfico: "Santa Fe es la única provincia que tiene una agencia de decomiso de bienes hecha en base de una ley, con la que se le quita los bienes a los delincuentes. Necesitamos que esa norma se apruebe en el Congreso.

"No se aprobó en el Senado de la Nación gracias a la grieta porque querían ver si podían meter presos a funcionarios del kirchnerismo. (La ministra de Seguridad) Patricia Bullrich planteaba la retroactividad de la ley".

Es una batalla que tenemos dar de manera conjunta y seria, no como ahora que se utilizó de manera demagógica en cuestiones electorales".

"Tenemos un problema urgente que es el narcotráfico, el delito que más violencia genera en todo el país y necesitamos combatirlo responsablemente. Eso quiere decir que los tres poderes del Estado deben tener un mensaje claro de lucha sin cuartel. Por eso necesitamos una ley de decomiso de bienes, para que el dinero mal habido pueda volver a la sociedad".

"Para combatir el narcotráfico primero hay que tener una estrategia hacia el interior de nuestro país de coordinación, no de pelea, entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y entre los tres niveles, es decir nacional, provincial y municipal".

Estévez también apuntó hacia el rol de la Justicia. "Es fundamental. En nuestra provincia tenemos la misma cantidad de fisscales y jueces federales que hace 30 años. Las fuerzas federales de seguridad están concentradas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Es una batalla que tenemos dar de manera conjunta y seria, no como ahora que se utilizó de manera demagógica en cuestiones políticas y electorales".