El candidato a diputado nacional de Consenso Federal, Enrique Estévez, afirmó que el resultado electoral de ayer "fue un mensaje contundente, no tanto a favor de Alberto Fernández, sino de un castigo muy importante al gobierno".

Estévez, el primer candidato a diputado por Santa Fe del espacio que lidera Roberto Lavagna, quedó tercero en esa categoría con la obtención del 12.22 por ciento de los votos, detrás de Marcos Cleri y de Federico Angelini.

El político socialista realizó esta mañana un primer análisis del proceso electoral que se concluyó ayer y sobre la perfomance de su sector. "Estamos conformes, pero vamos a seguir trabajando. Estamos convencidos que Lavagana de cara a las elecciones generales del 27 de octubre puede crecer en la cantidad de votos", manifestó.

>> Leer más: La ola peronista también se hizo sentir en la elección para Diputados

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el actual concejal y presidente del Partido Socialista en Santa Fe, consideró que los resultados de ayer exponen que las próximas generales "no serán voto a voto. La polarización es una construcción. Todo el mundo se da cuenta que Macri no puede ganar en octubre y que el próximo presidente probablemente, hay que esperar los resultados de octubre, sea Alberto Fernández".



"Lo económico terminó pesando mucho. La situación es insostenible para mucha gente"

"El mensaje fue contundente, no tanto a favor de Alberto Fernández, sino como voto castigo. La gente la está pasando mal y las explicaciones no alcanzan cuando una familia, un jubilado, no puede llegar no sólo a fin de mes sino a la quincena y semana. Es una situación que es insostenible y fue un mensaje contundente por parte de la ciudadanía", manifestó Estévez.

estevez2.jpg Estévez, conforme con el desempeño en las elecciones de ayer Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.

El político rosarino sostuvo que la situación económica fue lo terminó sellando la suerte del gobierno nacional. "Lo económico terminó pesando mucho. La situación es insostenible para mucha gente. Lo que viene por delante es muy difícil por la economía.