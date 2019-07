"Están demonizando a La Cámpora"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó ayer que hay una "gran demonización de La Cámpora" y estimó que "la gente tiene que tenerle miedo a (el jefe del Estado) Mauricio Macri y a los dirigentes que lo acompañan". En ese sentido, indicó: "Muy injustamente demonizan a La Cámpora y quieren sembrar miedo donde no hay que sembrarlo". Luego se mostró en contra de una eventual reforma laboral y destacó la necesidad de "poner en marcha la economía, porque está apagadísima, moribunda". Fernández también aseguró que "nunca diría" de Axel Kicillof que "es un ignorante ni tampoco un marxista" y, tras aclarar que "escucha" a Guillermo Nielsen pero que no es su referente económico, consideró que las afirmaciones del economista contra el ex ministro y actual precandidato a gobernador bonaerense "tienen que ver con un problema de formación".