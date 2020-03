El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “estamos en una economía que poco a poco empieza a frenar su inflación”, aunque aclaró que “no está resuelto el problema”.

“En los primeros tres meses de gobierno el incremento del 86 por de los jubilados, que son los que cobran básicamente la jubilación mínima y un poquito más, se incrementó un 18 por ciento en una economía que poco a poco empieza a frenar su inflación”, dijo Fernández, en un acto en Quilmes, en el que presentó un vademécum de medicamentos para los jubilados.

No obstante, el mandatario señaló que “no está resuelto el problema”.

El jefe de Estado agregó que, de esa forma, “vamos a ir recomponiendo paulatinamente el ingreso de los jubilados, que yo sé que es insuficiente y no alcanza, pero poco a poco lo vamos a ir resolviendo”.

También dijo que el Gobierno está trabajando en “un proyecto (de ley) para igualar las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres”, y terminar con las desigualdades entre géneros, como por ejemplo el hecho de que “el 70 por ciento de las mujeres cobran la jubilación mínima”.

Fernández se expresó extrañado por el hecho de que “prácticamente el 70 por ciento de la jubilación mínima la cobran mujeres”.

“Eso me llamó la atención y me pregunté por qué mujeres cobran en tal proporción la jubilación mínima y, básicamente, es porque las mujeres tienen más dificultades en el trabajo, porque la mujer no siempre hace aportes, porque para poder jubilarse tiene que entrar en moratoria y para entrar en moratoria cobra la jubilación mínima”, apuntó.

En este sentido, indicó que ese dato está “hablando de desigualdad”, y anunció el envío de un proyecto de ley al Parlamento para que “no pase más lo mismo y para que, por lo menos, la jubilación mínima la cobren por igual mujeres y hombres”.

“Lo que hace falta es terminar con esa desigualdad”, concluyó el jefe de Estado, quien precisó que trabaja en esa iniciativa junto a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.