Espionaje ilegal: la fiscalía cita a Sain a una audiencia para acusarlo

Los allanamientos se hicieron a fines de noviembre del 2021, pero el equipo de fiscales, integrado inicialmente por Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez (pidió en agosto la jubilación anticipada) se tomó todos estos meses para evaluar el caudal de información obtenido y volcarlo en lo que será la acusación formal.

En las últimas semanas trascendieron registros de audio que estaban en teléfonos celulares de ex funcionarios que fueron secuestrados en aquella operación, en los cuales Sain mencionaba a distintas personalidades e incluso actuales funcionarios de gobierno.

Un año después de los allanamientos, con la audiencia imputativa, se podrá conocer finalmente cuál es la acusación que los fiscales producirán contra Sain.

La audiencia se celebrará el 29 de noviembre, a partir de las 9, y tendrá lugar en la Fiscalía de Delitos Complejos, en la ciudad de Santa Fe.

Para el mismo día fueron citados, además, el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Alvarez; la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman; Diego Rodríguez (ex subsecretario de Control). También fueron citadas Milagros Bernard, Agustina Moulins y la ex jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Cotichini.

La causa por la que se lleva a imputativa a Sain y sus ex funcionarios investiga una presunta asociación ilícita dedicada a cometer, desde el Ministerio de Seguridad, espionaje a dirigentes políticos, empresarios y periodistas sin orden judicial.

Si bien desde la Fiscalía nunca se dio precisión sobre el material secuestrado, trascendió que durante la gestión Sain se “perfilaron” a más de 600 personas personas.

La defensa de los acusados le reclamaban a la Fiscalía que dijeran de qué delitos los estaban acusando. También algunos actores de la provincia requerían que apuraran la audiencia imputativa, teniendo en cuenta que había pasado varios meses desde el inicio de la causa.

Voceros cercaron a los fiscales argumentaban que la información recopilada era copiosa y necesitaban tiempo para fundamentar la acusación. Incluso, de los teléfonos secuestrados en noviembre del año pasado recién se pudo saber el contenido hace apenas un mes porque lo tuvieron que llevar a expertos de Brasil para abrirlos.

Tras recuperar la fiscalía esos datos, y entregados a las partes que intervienen en ese proceso judicial, se filtraron audios de intercambio de opiniones entre Sain y sus colaboradores. En uno de ellos quedó involucrado el Secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, donde presuntamente habría intervenido a favor de Sain por la “pinchadura” de teléfono a una persona sin autorización judicial previa.

También en otro audio se le escucha decir a Sain, en diálogo con uno de sus asesores, que prepare información para ligar en una causa al diputado radical Maximiliano Pullaro con ex jefe policial de Santa Fe procesado por vínculos con el narcotráfico.

Sain dejó el cargo de ministro en marzo de 2021 y quiso volver a dirigir el Organismo de investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación, pero no lo dejaron. Luego Aníbal Fernández lo convocó como asesor en Seguridad, cargo al que renunció ayer luego de conocer su citación a una audiencia imputativa para el 29 de noviembre.