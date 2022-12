Espionaje ilegal: fijan audiencia para discutir eventual competencia de la Justicia federal

La medida, con fecha a determinar, fue dispuesta a partir de un planteo de los abogados del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain

El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fue imputado como jefe de una organización ilícita.

El juez de Investigación Penal Preparatoria de la ciudad de Santa Fe, Jorge Patrizi , fijó este jueves una audiencia para debatir un eventual paso al fuero federal de la causa por el presunto espionaje ilegal , en la que el martes pasado fueron imputados el ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain y siete de sus otrora colaboradores en el área .

Ayer, los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Federico Grimberg habían formalizado un pedido de audiencia de medidas cautelares en el marco de la causa por espionaje ilegal.

El planteo de los fiscales fue realizado ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), motivo por el cual el próximo paso consistirá en la discusión, en una audiencia oral y pública —con fecha a definir a la brevedad—, de la evidencia recolectada. Si bien no hubo confirmación respecto de si solicitarán prisión preventiva, la medida tampoco quedó descartada.

Marcelo Sain es objeto de una investigación por espionaje ilegal en la provincia.

Hernández y Grimberg le atribuyeron a Sain haber encabezado una asociación ilícita “permanente, estable y organizada”, que fue conformada por funcionarios de la cartera de Seguridad provincial y el Organismo de Investigaciones (perteneciente al Ministerio Público de la Acusación, MPA), que tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas.

También, por la sustracción de fondos reservados, peculado y torturas, transgresiones de peso significativo, según enfatizó parte de las querellas del caso.

La imputación a Marcelo Sain

El ex ministro Marcelo Sain y otros dos funcionarios de la cartera de Seguridad fueron imputados el lunes pasado en la causa que investiga irregularidades en la compra de armas para la policía santafesina.

A los tres se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la Administración Pública provincial. El monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron fue de 17.103.543 dólares, según consignó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Además de Sain, fueron imputados el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y el ex secretario de Coordinación Técnica, Maximiliano Novas. También está bajo la lupa de los fiscales el ex jefe del Departamento de Logística (D4), Marcelo Leandro Correa, que será imputado mañana.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, dirigida por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.