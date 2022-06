Espionaje ilegal: admiten como querellante al presidente del directorio de La Capital

Material secuestrado a fines de noviembre en el Ministerio de Seguridad, en un caso en el que no habría audiencia imputativa hasta febrero.

En este proceso judicial se investiga a exfuncionarios del ministerio de Seguridad de la provincia, entre ellos el ex ministro Marcelo Sain, por la recopilación ilegal de datos de miles de personas e instituciones no afectados por investigaciones penales. El tipo de ilícitos que se atribuye es haber armado carpetas con datos de fuentes cerradas y abiertas contra personas diversas del campo político, empresarial, gremial, del periodismo y del mundo judicial. Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez aún no realizaron la imputación.