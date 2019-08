El precandidato a presidente del Frente Despertar, José Luis Espert, cerrará hoy su campaña con vistas a las elecciones del domigno próximo en su ciudad natal, Pergamino (Buenos Aires), donde convocó a sus seguidores a una fiesta en una cervecería.

Durante la jornada, Espert tiene previsto realizar una recorrida por el centro de Pergamino para hablar con los vecinos y también mantendrá una reunión con representantes del sector industrial y agropecuario, señalaron voceros de Despertar.

La actividad del economista comenzará, a las 14.30, con la visita a una fábrica de máquinas para la industria alimenticia y, a las 16, un cóctel en un hotel céntrico para dialogar con referentes de Pergamino y ciudades cercanas, con quienes hará un balance de campaña y ofrecerá definiciones con vistas a las elecciones.

Por la tarde, luego de una recorrida por el centro de la ciudad, el candidato de Despertar ofrecerá, a las 19, la "Espert Fest", una reunión con jóvenes seguidores en una de las cervecerías del centro de Pergamino, ubicada en avenida de Mayo 120, que organizará el Partido Libertario.

"La idea de cerrar la campaña en una cervecería viene de la mano de que fue donde nació la candidatura el año pasado y porque, también, es una modalidad de encuentro con los jóvenes que José Luis hizo durante toda la etapa proselitista", explicaron en el espacio que lidera Espert.

Está previsto que allí el precandidato ofrezca un discurso y luego viajará a Buenos Aires, donde tiene programados compromisos.

Espert y su precandidato a vicepresidente, Luis Rosales, insistieron en los últimos días en sus apariciones públicas en denunciar "un pacto de connivencia entre el macrismo y el kirchnerismo", sectores a los que acusa de usarse mutuamente para generar una "falsa grieta" y polarizar a la opinión pública con vistas a las elecciones.

"El presidente no tendría la menor posibilidad de ser reelecto si no la tuviera a ella en frente, y ella no tendría chance de volver, de no tenerlo en frente a él", aseguró Espert.