"Espero poder trabajar sin tener ningún tipo de espionaje"

"Espero que todos los periodistas podamos hacer nuestra labor tranquilos, sin tener ningún tipo de espionaje o mirada sobre nuestros «laburos», esto corre por cuenta mía, no tiene nada que ver con la causa, es una declaración mía, va en camino de lo que yo espero; un periodismo libre", dijo ayer el periodista Alejandro Fantino, conductor del programa televisivo Animales Sueltos, luego de declarar como testigo en la causa que investiga operaciones de extorsión y espionaje, por la cual se encuentra con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D'Alessio y bajo sospecha el fiscal Carlos Stornelli.

El juez federal Alejo Ramos Padilla, que entiende en la causa por posibles extorsiones, citó al conductor y a la periodista para interrogarlos sobre las sospechas que indican que ambos eran víctimas de operaciones de inteligencia que se hacían sobre los integrantes de ese panel televisivo.

Según el juez, "los reportes de D'Alessio no sólo se circunscribieron a estas operaciones ilegales de espionaje que perjudicaron a (el productor agropecuario Pedro) Etchebest, a la petrolera venezolana PDVSA y a (el uruguayo ex directivo de PDVSA) Marcelo Brusa Dovat, sino que también abarcaron otras áreas como por ejemplo los informes de inteligencia que realizó sobre los periodistas del programa televisivo Animales Sueltos y cuya fuente de información fue el periodista Daniel Santoro, a quien D'Alessio señala en sus reportes de inteligencia como su «amigo»".╠

A la salida de los tribunales federales de Dolores, Romina Manguel, también integrante del envío periodístico, caracterizó a la causa como "muy sensible y compleja" y dijo que el juez les pidió reserva respecto de sus declaraciones. En todo caso, "será en el ámbito del la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia donde se discuta el tema".╠

"Llegué tranquilo y me voy tranquilo. Me voy satisfecho y confiado en que todo va a esclarecerse y por sobre todas las cosas esperando que los periodistas, todos nosotros, podamos hacer nuestra labor libremente y no tengamos que andar preocupándonos si tenemos algún tipo de espionaje sobre nuestros trabajos", comentó Fantino.

Al ser consultados sobre si se sintieron espiados, Fantino afirmó: "Yo no, pero no te das cuenta si te pasa, no se da cuenta nadie. Esta es una liga muy especial y complicada en la que trabajamos; yo no ando mirando si alguien me sigue". A lo que Manguel agregó: "Sí, debemos cuidarnos".

El conductor de Animales Sueltos aseguró que no desconfía de nadie, pero adhirió a la idea de tomar mayores recaudos en su vida profesional y personal. "No desconfío de nadie, quiero dejarlo absolutamente en claro. Daniel Santoro se tomó una licencia estos días para solucionar algunas cosas, no desconfío de Santoro ni de nadie, pero voy a empezar a cuidarme en mi vida, es horrible decirlo", concluyó Fantino antes de emprender su regreso a Buenos Aires.

El periodista Daniel Santoro, también integrante del programa televisivo y de la redacción de Clarín, fue involucrado por D'Alessio en sus declaraciones sobre maniobras de extorsión. Y justamente ayer una solicitada publicada en el diario porteño firmada por colegas repudió tales declaraciones.

Confirman reunión

El presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, Juan Carlos Marino, confirmó ayer que la comisión discutirá el próximo jueves la denuncia que involucrar al fiscal Carlos Stornelli en maniobras de extorsión relacionadas con la causa de los cuadernos, y advirtió que no permitirá que "desprestigien" el cuerpo que conduce "con información falsa".

"La comisión se reúne el próximo jueves, eso está confirmado desde hace días aunque haya quienes insistan en denunciar lo contrario. No voy a permitir que desprestigien a la comisión con información falsa", señalò Marino.

El senador nacional de Cambiemos explicó que la Bicameral tiene para discutir "un amplio temario que incluye el tema Stornelli".□