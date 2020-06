Escuchas vuelven al procurador y se posterga la ley de alquileres

La vibrante disputa por el modelo económico que va adoptando la Argentina a la salida de la pandemia ya genera altísima tensión en el Congreso nacional. Tras el acuerdo alcanzado hace apenas un mes para poner en marcha las reuniones remotas, la oposición aceleró ayer en el Senado la ruptura de la convivencia política y decidió abandonar la sesión (virtual) y dejar al bloque oficialista —que cuenta con capacidad de constituir quórum propio— en soledad para que ratificar una decena de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el actual gobierno a propósito de la crisis sanitaria. Y derogar otros dos de 2016 y 2017, firmados por el gobierno anterior. Paralelamente, los legisladores disidentes bloquearon los cambios a la ley de alquileres, iniciativa que había generado una gran expectativa en al sociedad.

Con todo, Juntos por Cambio (JxC) no pudo evitar que se materialice una decisión sensible: devolver a la órbita del Ministerio Público Fiscal el manejo de las escuchas telefónicas instruidas por la Justicia en la búsqueda de delitos. Quitándolas del ámbito de la Corte Suprema, donde fueron transferidas desde 2016, y desde donde se produjeron gran cantidad de filtraciones mediáticas en causas que involucraban a funcionarios del gobierno anterior. Tampoco consiguió JxC impedir que el oficialismo valide el DNU que habilitó una ampliación de facultades para el jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias por la pandemia. Por ese decreto, la oposición intentó realizar una sesión especial en Diputados la semana pasada, pero no consiguió quórum.

Tensión

Previo al tratamiento de los DNU, y antes de que los 29 miembros del elenco opositor dejaran en blanco su casilla del sistema electrónico remoto, JxC consiguió bloquear el tratamiento de la ley de alquileres (con media sanción de Diputados) y otra sobre el uso de la tecnología remota en educación. Como ambos dictámenes no contaban con los siete días transcurridos reglamentarios (desde la firma en comisión hasta su llegada al recinto virtual), el pleno reunido debe avalar su tratamiento con los dos tercios de los presentes. El voto negativo de los 29 miembros de JxC impidió los dos tercios.

"Esta es la democracia al revés, acá pretende mandar la minoría. Como ellos no deciden los temas que se tratan, entonces se comportan como nenes caprichosos y se van. Si se quieren ir, que se vayan, nosotros seguiremos trabajando. Ya se fueron con Raúl Alfonsín y, antes de tiempo, con Fernando de la Rúa, nosotros no nos vamos", les imputó el formoseño José Mayans, titular del bloque del Frente de Todos (FdT), en el cierre de la sesión, que duró unas cinco horas. Y que se desnaturalizó con el retiro de la oposición, entre ellos el santafesino Carlos Reutemann. El ex gobernador se reportó como presente en el inicio, luego votó a viva voz ("Negativo", dijo) contra el tratamiento de la ley de alquileres y la de educación remota y, unos minutos más tarde apagó, la camarita de tu notebook y salió de la sesión.

Roberto Mirabella y María de los Angeles Sacnun, senadores por Santa Fe (FdT), estuvieron entre los 42 legisladores que votaron favorablemente el dictamen de mayoría sobre los DNU.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, en tanto, condujo la sesión sin conflictos significativos, aunque necesitó paciencia en varios momentos porque sus colegas tuvieron dificultades para hacerse escuchar (sistema de audio). "Tenemos una tarde complicada, tecnológicamente", comentó de soslayo a uno de sus colaboradores.

La primera defensa del dictamen de los DNU lo hizo una de las espadas de Cristina, la mendocina Anabel Fernández Sagasti: "Quieren defender la democracia, tengan la valentía de remediar lo que hicieron. No es armando caravanas en camionetas ni sacándose selfies (en alusión a una movilización fallida que intentó JxC antes de que el sistema de sesiones remoto estuviera funcionando)".

La voz opositora, antes de dejar la sesión, la llevó Luis Naidenoff, quien fue contra el gobierno con la metáfora de la orquesta del Titanic, que habría seguido tocando música mientras el barco se hundía. "¿Por qué tenemos que tratar temas como en la (comisión) bicameral de la deuda sobre la supuesta fuga de capitales? ¿Por qué tenemos que tratar una ley de alquileres que no tiene nada que ver con el motivo de la pandemia, que fue el acuerdo político que hicimos para funcionar de manera remota?", se quejó amargamente el formoseño.