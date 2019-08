"Es una oportunidad para enviarles un mensaje a los dos extremos de la grieta"

"Necesitamos que Santa Fe tenga legisladores que no le hagan el juego a los otros dos bloques que sólo piensan en Buenos Aires, sino que defiendan a la provincia como realmente se merece", manifestó ayer el secretario general del PS provincial y precandidato a diputado nacional, Enrique Estévez, en el Foro de Autoridades Locales del Partido Socialista que se realizó en Santa Fe. Y acotó: "La ciudadanía tiene que ir a votar tranquila. Este domingo es la oportunidad de enviarles un fuerte mensaje a los dos extremos de la grieta".

Escoltado por el gobernador Miguel Lifschitz, Estévez resaltó el apoyo partidario a su postulación y ratificó: "El domingo tenemos la posibilidad de votar libremente en base a lo que consideramos mejor para el país y no con el miedo de que gane uno u otro, tenemos la posibilidad de darles un mensaje a quienes hoy nos gobiernan, pero también a los que lo hicieron durante los últimos doce años. Queremos un gobierno que piense en los que menos tienen, que convoque al diálogo, que genere los acuerdos para poder construir una Argentina diferente, donde no haya un 34 por ciento de pobreza ni el 50 por ciento de los jóvenes bajo la línea de la pobreza, donde las empresas no tengan que cerrar todos los días".

En ese sentido, Lifschitz, expresó: "Consenso Federal es la única propuesta que representa una salida a la grieta en lo político, que representa un proyecto serio, racional y responsable de superación de la crisis económica a través de una propuesta de crecimiento, de apoyo a las pyme y a las economías regionales y de generación de empleo. Y porque es una propuesta ética".

Por su parte, Estévez manifestó: "Otro país es posible y Roberto Lavagna es la persona indicada para transitar ese camino, el de convocar a un gobierno de unidad nacional que sea honesto, que respete la independencia de la Justicia y que trabaje por un modelo de desarrollo productivo con inclusión, que empuje a las pymes a que puedan producir y generar empleo".

"Si un municipio como el de Rosario o una provincia como Santa Fe lograron tener laboratorios públicos de medicamentos, como el LIF y el LEM, que atienden las necesidades de la población, no veo por qué no se lleva adelante en la Nación para que a nuestros abuelos y a los sectores más vulnerables de la sociedad nunca les falten los medicamentos. Estamos hablando de la salud de los argentinos, que es un derecho y no un negocio", enfatizó Estévez sobre las experiencias exitosas del modelo del Frente Progresista (FPCyS) en Santa Fe.

Del foro de autoridades socialista participaron numerosos intendentes y presidentes comunales. Entre ellos, el recientemente electo intendente de Santa Fe, Emilio Jatón; la intendenta de Rosario, Mónica Fein, y su par de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, además de la concejala Verónica Irizar y el diputado provincial Rubén Galassi.

Lo propio hicieron los ministros de Gobierno, Pablo Farías; de Educación, Claudia Balagué; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes, y de Infraestructura y Transporte, José León Garibay.