"Es necesario estabilizar el déficit de la Caja"

El ministro de Economía exhibe los números del déficit de la Caja de Jubilaciones, que se duplicó en un año y mantiene una tendencia expansiva. Mientras se discute con la Nación el financiamiento de parte de ese desequilibrio, en el gobierno analizan alternativas para frenar esa dinámica.

“Estamos mirando todos los números de la Caja, tenemos que ser conscientes de que no hay ningún sistema previsional en el mundo que no cierre sin un componente impositivo importante”, señaló Agosto, para quien la prioridad es “estabilizar ese nivel de déficit porque la progresión que ha tenido no puede ser sostenible en el tiempo”.

Deslizó que tratarán de abordar esa problemática “sin avanzar en ninguna cuestión que implique la quita de derechos”. Y aclaró que “a priori”, no tienen la idea de transitar el camino que trazó el gobierno nacional para el sistema previsional, con la suspensión de la fórmula de movilidad y la voluntad de achatar la pirámide de haberes. En cambio, el ministro de Economía puso el foco en la política salaria, porque después se traslada a los pasivos. “Hay que ir de a poco,estamos recién empezando”, dijo.