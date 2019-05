"Es inusual que un presidente compita en una interna"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dijo ayer que “es inusual que un presidente que va a la reelección compita en una interna” al referirse a la propuesta del titular de la UCR, Alfredo Cornejo, aunque recalcó que Cambiemos está trabajando para “ampliar la base de sustentación política”.

“No hay ningún antecedente, ni en la Argentina, ni en otros país, que un presidente que va a una reelección compita en una interna”, aseguró el ministro.

Frigerio recordó que “el presidente ha dicho, y ya hace tiempo, que está dispuesto a ir por la reelección porque entiende que es un proceso largo que necesita todavía de más tiempo”.

Y agregó: “Todas las cuestiones de base, estructurales, que se están haciendo en la Argentina necesitan continuidad y él está dispuesto a seguir adelante como presidente si la sociedad así lo determina, por supuesto”.

Táctica electoral

En ese sentido, recalcó Frigerio que “la táctica electoral” todavía “no está cerrada”. Y agregó que, en última instancia, va a “ser la mesa nacional de Cambiemos, con todos los integrantes del espacio, los que terminen de definir”, dijo ayer en declaraciones radiales.

Y es allí donde puede encontrarse quizá la única referencia a sus socios radicales en la coalición, ya que llamó la atención ayer que ningún funcionario operador o vocero del macrismo hiciera referencia al borrador del documento que podría discutirse el lunes próximo en la Convención Nacional de la UCR, cuyo contenido se conoció en estos días.

Una de las claves que deberá alumbrar la convención radical es la política de alianzas del partido. Y lo que trascendió es que como mínima la UCR quiere modificar esa coalición tanto hacia adentro como hacia afuera.

El paper, en el que todos apuntan al titular de la UCR, Alfredo Cornejo, como mentor, plantea la necesidad de modificar la alianza con el PRO. Una suerte de refundación o incluso, según algunos observadores, directamente la desaparición de la marca Cambiemos para así crear otra en la cual el radicalismo pida otras condiciones para participar. Por lo pronto, paridad en los cargos en disputa en todas las jurisdicciones (nacional, provincial y municipal) y también en las decisiones de gobierno. Ampliar cambiemos, pareciera que no es el único reclamo que se está haciendo sentir desde la UCR.

Con la decisión que habilite la convención, la UCR se sentará en la mesa nacional de Cambiemos a la que hace alusión Frigerio y se descuenta que no lo hará en las condiciones actuales.

Y aunque la estrategia fue no salir a contestar al radicalismo, ayer trascendió cierta preocupación en la Casa Rosada ante la filtración del ya famoso borrador.

Los macristas que resisten que se amplíe la alianza se preguntaban ayer no sin ironía, “¿Y quién quiere sumarse?”. Más aún en una jornada en la que no pararon de circular invitaciones de apertura desde los socios, y no tanto, del peronismo no kirchnerista.