Erbetta: "Hay problemas muchos más graves que la feria y los horarios"

El titular de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbetta, salió ayer a replicar las críticas del presidente Mauricio Macri al Poder Judicial, entre otras cosas por sus largas vacaciones y los horarios de funcionamiento.

"Hay que tener un conocimiento profundo de cómo funciona la Justicia en todo el país para hablar del tema, para dar una opinión sobre las vacaciones y la feria judicial", cuestionó el juez, quien consideró que "pensar una alternativa distinta implicaría una ingeniería institucional muy difícil de aplicar" y explicó que "la feria judicial está pensada para el abogado, no para los jueces". Incluso destacó que él mismo trabajó "sin ningún tipo de licencias" en "las ferias de los últimos dos años".

Erbetta no cerró el tema allí, sino que profundizó sobre la labor de los abogados y las condiciones particulares de cada provincia. "Como abogado, puedo decir que para un abogado, poder programar una actividad, en defensa de los intereses de sus clientes, frente a una alternativa diferente a la feria que nosotros tenemos, es verdaderamente impensable. De cualquier forma, esto no implica que no se puedan reducir los tiempos de vacaciones, pero hay que aclarar que durante la feria el Tribunal sigue funcionando, y existe una cobertura que permite atender todas las situaciones de urgencia".

Tras esas aclaraciones, dijo: "No me parece un tema trascendente. Hay problemas muchos más graves en la Justicia, estructurales; sobre todo en Capital Federal, problemas muchos más graves y estructurales que esos".

El titular de la Corte provincial se refirió también la tema de los horarios. "Si yo tengo que hablar de la Casación Penal, se trabaja de mañana y se trabaja de tarde. Incluso ahora estamos implementando, en el nuevo sistema de Justicia Penal, el doble turno. O sea que yo considero que estos dichos (del presidente) son generalizaciones. No se puede generalizar, porque no es lo mismo lo que pasa en Santa Fe con lo que ocurre en Santiago del Estero o en Comodoro Py. Yo no sé cuales eran los destinatarios de sus dichos, pero tal vez el presidente tenga muy enfocada la mirada en la Capital Federal".