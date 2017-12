El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, dijo hoy que en la denuncia que en su momento presentó el fiscal Alberto Nisman, en la que se imputó a la entonces presidenta Cristina Fernández junto otros referentes de kirchnerismo de encubrir a los autores del atentado a la Amia , "no había ningún delito" imputable a persona alguna.





Erbetta fue consultado sobre la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar y de pedir el desafuero de Cristina Fernández por el presunto delito de traición a la patria al considerarla encubridora de los responsable del peor ataque terrorista en el país.









La resolución de Bonadio conocida hoy también le imputó el mismo delito al excanciller Héctor Timerman, al dirigente social Luis D'elía, al líder de Quebracho, Alejandro Esteche, y al diputado Larroque.

En declaraciones al programa "Procopio 830", el jurista rosarino afirmó: "He leído la denuncia de Alberto Nisman. He leído la resolución del juez Daniel Rafecas (que la desestimó). He leído el memorándum de Entendimiento con Irán que aprobó el Congreso de la Nación. No puedo opinar sobre el fallo de Bonadio porque no lo leí. Lo que sí puedo decir, como alguien que tiene unos cuantos años estudiando la materia penal, es que en la denuncia de Nisman no ví ningún delito. Tampoco vi delito en el contenido del memorándum y muchos menos la posibilidad de imputar el delito de traición a la patria, y máxime cuando el memorándum ni siquiera llegó aplicarse".









"Aunque la denuncia tuviera relevancia jurídico penal, quedaría dentro de lo que en Derecho se llama acto preparatorio. Los actos preparatorios no son punibles. No conozco los argumentos de la resolución de Bonadio que, evidentemente, tiene un impacto muy grande por todo lo que ha pasado y viene pasando en el país", agregó Erbetta.

Además agregó que "cuando un juez es más conocido que un ministro del Poder Ejecutivo, algo no está funcionando bien. Alguna cosa rara hay".