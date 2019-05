El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta consideró que "no es oportuno" tratar el proyecto de ley de reforma al Código Penal "tan cerca de un proceso electoral". El ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano lo presentará el próximo martes en el Senado.

El ministro de la Corte santafesina analizó hoy en el programa "Zysman 830" de La Ocho que "da la impresión que no es el momento más oportuno, hasta diría que podría generar alguna suspicacia debido a cual es la motivación de que se presente un proyecto de tamaña magnitud como es la reforma al Código Penal prácticamente a meses de un proceso electoral nacional".

Erbetta explicó que la finalidad principal del proyecto "es recodificar la legislación penal". En ese sentido recordó que "desde el año 1922 a la fecha al Código Penal ya se le han hecho más de 900 reformas y se le han agregado aproximadamente 637 leyes por fuera del Código".

"Esto ha generado una dispersión normativa que es verdaderamente muy poco conveniente para el funcionamiento de cualquier sistema de justicia, incluso diría que hoy en Argentina hay delitos que ni los jueces conocen que están vigentes", aseguró.

Además criticó que no haya modificaciones importantes y que de alguna manera se desaprovecha la oportunidad de la reforma. "Este proyecto de mayoría si bien logra recopilar la legislación, no hace más que ratificar las normas que se han ido incorporando al Código Penal, de modo que no trae grandes innovaciones ni cambios sustanciales", puntualizó.

Por último reflexionó que "lo que tiene que quedar claro es que un Código Penal no resuelve los problemas de inseguridad, que se solucionan con otras políticas públicas, ya que el código se utiliza cuando el hecho ya ocurrió, es decir cuando ya se produjo un homicidio".

Y dio como ejemplo que "a pesar de que en 2004 se incorporaron las leyes Blumberg, más duras, si eso hubiese tenido alguna eficacia no estaríamos hablando de este tema", precisó y agregó: "Es un error conceptual desde la perspectiva político-criminal que es pensar que voy a bajar los delitos con un código penal muy duro, la historia demuestra lo contrario".