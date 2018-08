Enrique Pinti: "La gente no pide flan, pide llegar al 15 de cada mes"

No obstante, el reconocido humorista elogió a su colega en lo profesional, a quien definió como "brillante" pese a no compartir sus reflexiones. Sobre la imagen de Macri con el flan luego de que se viralizara el video de Casero, sostuvo: "Tiene menos humor que un elefante en un bazar". Y del presidente opinó: "Sigue siendo un empresario. no tiene cintura política".

"A Cristina la veo y digo que buena actriz, a Macri que mal actor". Sobre la ex mandataria afirmó: "La gente no la quiere por su prepotencia y tono".

"El clima en general es de incertidumbre, no sabés si no llegás a fin de mes. Eso genera violencia. Y se le echa la culpa al gobierno actual o a los kirchneristas", agregó en otro tramo de la nota.