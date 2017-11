En una nueva carta, De Vido cargó contra ex funcionarios K

Julio De Vido, el ex ministro y diputado nacional desaforado que está preso por causas de corrupción, escribió ayer una carta titulada "Los monjes negros o el extraño encanto de dejarse traicionar", en la que aseguró que "el conglomerado mediático maneja el poder en la Argentina" y disparó contra ex funcionarios kirchneristas que hicieron campaña contra "la década ganada".

En una carta que publicó vía Facebook, De Vido mencionó a Sergio Massa (ex jefe de Gabinete), Graciela Ocaña (ex ministra de Salud), Martín Lousteau (ex titular de Economía) y Florencio Randazzo (ex ministro de Transporte), quienes se postularon por distintos frentes en las últimas elecciones.

"Realizaron sus campañas centrándose en lo que llamaron «la grande y nunca vista corrupción K». En los meses o años como funcionarios, ¿no vieron esa nunca vista «corrupción K»? Si la vieron, ¿qué hicieron? ¿Por qué no la denunciaron?", planteó De Vido.