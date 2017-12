En su vuelta al Senado, Cristina rechazó el pedido de desafuero

La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner denunció ayer que existe un intento de "avasallar la representación institucional parlamentaria" y responsabilizó al gobierno nacional por "utilizar a la Justicia para perseguir y desprestigiar opositores", al plantear, en su debut en la Cámara alta, una cuestión de privilegio para rechazar el pedido de desafuero en su contra, que aún no trató el cuerpo.

Cristina pidió el uso de la palabra en la apertura de la sesión en la que se debate el Presupuesto 2018 para denunciar la "utilización del disparate de una causa absolutamente ridícula para afectar la representación política institucional", en alusión a la causa en la que fue imputada por traición a la patria por el juez federal Claudio Bonadio por su presunta participación en el encubrimiento del atentado a la Amia.

En su debut como senadora, luego de dos ausencias consecutivas en la comisión de Presupuesto que integra, la senadora por Unidad Ciudadana hizo uso de la palabra por casi media hora, pese a que la vicepresidenta Gabriela Michetti le pidió en dos oportunidades que respetara el tiempo reglamentario, y personalizó su discurso hacia la titular del cuerpo, en quien focalizó sus reclamos hacia el gobierno nacional.

"Es notable cómo su gobierno públicamente dice qué tipo de oposición quieren. Es posible que a usted y al presidente (Mauricio Macri) no le guste el tipo de oposición que haremos. A mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen y no por eso voy a pretender que se vaya", sostuvo Cristina, quien acusó a la administración de Cambiemos de pretender "oposiciones de diseño".

Cuando la vicepresidenta le recordó que su tiempo de exposición estaba terminando, la ex mandataria le pidió que le otorgara más minutos e ironizó con las críticas que se le formularon en los últimos días por no presentarse a debatir las leyes económicas durante las dos jornadas en que se trataron en comisión.

"Tanto que reclamaban mi presencia ahora le pido 10 ó 15 minutos más para una cuestión tan importante", sostuvo en alusión a su planteo contra el pedido de desafuero, ante lo cual Michetti le respondió que en el Senado "se respetaba el reglamento".

La ex mandataria accedió a redondear su exposición y volvió a arremeter contra el fallo de Bonadio al que calificó de "insólito" y afirmó que los fueros "no son de los legisladores sino que son del Parlamento".

La senadora le apuntó luego a la vicepresidenta al señalar que la Justicia actuó de modo distinto con la denuncia contra la funcionaria en el caso de la firma de un memorándum el año pasado con Qatar, que involucraba fondos de la Ansés, ya que la había sobreseído.

También declaró que el gobierno nacional se "articula con los medios para provocar condenas previas sin juicio a dirigentes de la oposición".

Cristina también cuestionó la reforma previsional y el acuerdo del gobierno con los gobernadores.

"Hubo mecanismos mafiosos", sostuvo en alusión a supuestas presiones de gobernadores a sus diputados para la aprobación de esa iniciativa.