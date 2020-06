"Este es un negocio de confianza, a Vicentin le entregaron los granos y cuando los fueron a buscar no estaban, hace siete meses que declararon la cesación de pagos y no hicieron hasta ahora ninguna propuesta seria". El presidente Agricultores Federados Argentinos (AFA), Jorge Petetta, se expresó en forma contundente sobre la causa del conflicto originado por el default de u$s 1.400 millones de la agroexportadora de Avellaneda, cuyos dueños fueron respaldados el sábado pasado por una serie de movilizaciones opositoras.

Vicentin le debe a AFA unos $ 270 millones por grano entregado y no pagado. La, cifra que representa menos de la mitad del volumen diario que opera la cooperativa primaria más importante del país, previsionó esa cuenta a cobrar y se hizo cargo del pago a sus productores. Pero, como otro centenar de entidades del sector, busca recuperar sus acreencias dentro del concurso preventivo que se lleva adelante en los tribunales de Reconquista.

En calidad de acreedor pero también por el rol que juega en el acopio y comercio de granos (comercializa 6 millones de toneladas al año), la conducción de AFA participó a principios de la semana pasada, junto a la de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), de una reunión con el gobernador Omar Perotti, quien abrió el diálogo para encontrar la famosa "opción superadora" a la expropiación. Esa iniciativa finalmente comenzó a asomar el viernes pasado.

"Nos citó el gobernador para contarnos cómo venía la intervención, sabe que AFA es un actor muy importante dentro del acopio de granos y aunque está presente en doce provincias, más del 60 por ciento está en Santa Fe", dijo el titular de la cooperativa en diálogo con el programa radial "La banda cambiaria", que se emite por FM Meridiano. El dirigente aclaró que no recibieron todavía "ninguna propuesta concreta para analizar" pero se mostró convencido de que el mandatario provincial "buscó en todo momento presentar una alternativa al expropiación".

De hecho, Petetta se expresó tanto a favor de la intervención como de la creación de una empresa q testigo en el mercado de granos. Pero tomó distancia de la idea de expropiación porque "agranda la grieta y eso complica la posibilidad de encontrar una salida". Es más, consideró que la propia intervención "debería haber salido de un consenso luego de agotar todas las instancias de una mesa de diálogo".

Dicho esto, urgió a buscar una solución para que una nueva Vicentin vuelva a funcionar con capacidad a pleno, ya que actualmente sólo realiza con algunas operaciones para terceros. A juzgar por los hechos, los dueños de Vicentin fueron eficientes en sensibilizar a parte de la dirigencia opositora y del agro para que se movilizara en defensa de sus intereses, pero no lograron convencer a los productores, acopios y cooperativas de que le vuelvan a vender granos.

Es que, como señaló Petetta, los productores "deben tener confianza" para entregarle su producción. Y el pasado reciente arroja como experiencia que "a Vicentin le entregaron los granos para vender a futuro y cuando quisieron cobrarla no estaban la plata ni los granos".

Recordó, en ese sentido, que pasaron siete meses de la cesación de pagos y los acreedores no recibieron en este tiempo "ninguna propuesta buena, las que hubo fueron irrisorias".

"Eso no lo podemos defender", enfatizó y consideró que para solucionar el efecto negativo del megadefault, los productores "van a tener que confiar en una nueva empresa para entregar sus granos".

"Se pueden negociar las acreencias de los acreedores privados y el Estado, pero hay que ser muy cuidadoso en el armado de esta figura, por la confianza", indicó, al tiempo que defendió la idea de contar con una empresa mixta que sea testigo en el mercado de granos.

Igualmente, aclaró que, hasta el momento, no le ha llegado ninguna propuesta "para analizar". Sí anticipó una opinión coincidente que luego plasmó la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe cuando realizó su presentación al juez que lleva adelante el concurso: "Hay que estirar más de 60 días la intervención".