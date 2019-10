En Rosario, Alberto Fernández ganó en los barrios y Macri en Fisherton y el centro

La polarización entre el Frente de Todos y Juntos para el Cambio quedó plasmada en la geografía del voto rosarino. La fórmula que consagró presidente a Alberto Fernández (276.081 votos) se hizo fuerte en los barrios, al tiempo que Mauricio Macri (236.124 votos) se quedó con la victoria en el centro y en Fisherton.

El peronismo obtuvo su mayor ventaja sobre el macrismo en la zona oeste de la ciudad, más precisamente en barrio Triángulo, donde los Fernández se impusieron por más de 15 mil votos al binomio Macri-Pichetto.

El presidente, en tanto, obtuvo su máxima diferencia en la seccional tercera, en el centro rosarino, donde aventajó por cerca de 9 mil votos al peronismo.

El análisis de los sufragios en las distintas seccionales también reflejó que la tercera fuerza fue Consenso Federal, con Roberto Lavagna a la cabeza, una fórmula que fue apoyada oficialmente por parte del socialismo que se encolumna detrás del gobernador Miguel Lifschitz, pero que a juzgar por los escasos 64.751 sufragios que sumó en toda la ciudad, no logró un voto disciplinado de su militancia, que también cayó en la polarización.

infoBARRIOS-01.jpg

Si bien el sitio oficial de recuento de votos que administró la Dirección Nacional Electoral no discriminó los votos por seccionales, sí lo hicieron los partidos políticos. No obstante, el Frente de Todos aún lo está elaborando y el socialismo no lo realizó en esta elección.

infoBARRIOS-02.jpg

El que sí tenía procesados esos datos, a los que accedió La Capital, fue Juntos para el Cambio, un espacio político donde los equipos técnicos analizaban hoy en dónde había radicado la remontada que les permitió recuperar más de diez puntos con respecto a la magra cosecha de votos que habían obtenido en las Paso.

Así, de acuerdo a los números que procesó el macrismo local, ese espacio consolidó su poder en el centro de Rosario, donde Cambiemos se impuso con distintos matices desde la seccional 1ª hasta la 9ª.

Si bien consolidó la mayor ventaja en la seccional 3ª, también fue importante la diferencia lograda en las seccionales 1ª y 2ª. Los barrios República de la Sexta, Abasto, Echesortu, Agote, Refinería y Arroyito también se convirtieron en territorio ganador para Mauricio Macri.

La frontera

Barrio Alberdi se convirtió ayer en la trinchera a partir de la cual comenzaron a sumarse los votos peronistas que le dieron la victoria a Alberto Fernández en Rosario.

El PJ se impuso en todo el oeste de la ciudad, con excepción de Fisherton, y en la zona sur.

Así, barrios como Roque Sáenz Peña, Belgrano, Tiro Suizo, Alvear, Las Delicias y Las Flores se tiñeron de azul.

Esta hegemonía cromática sólo se interrumpió en Fisherton, donde Macri se impuso por escasos 312 votos.

Esta vez barrio Triángulo desplazó a Empalme Graneros del lugar de bastión del peronismo. Si bien en el populoso barrio del oeste rosarino el Frente de Todos se impuso por 10.491 votos contra 4.133 del macrismo, en Triángulo la diferencia fue contundente: 15.874 votos de ventaja para los Fernández.

De acuerdo al relevamiento de Juntos para el Cambio, en Rosario Alberto Fernández se quedó con el triunfo gracias al respaldo de 276.081 electores, al tiempo que el macrismo quedó segundo con 236.124 votos.

Más info en la edición impresa de mañana del diario La Capital