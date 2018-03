En otro ensayo de unidad, el peronismo suma a Moyano

La celebración de los 45 años del triunfo presidencial de Héctor Cámpora sirvió ayer como excusa para reunir al líder camionero Hugo Moyano con dirigentes del kirchnerismo, en lo que fue un nuevo ensayo de unidad del peronismo de cara a las elecciones de 2019.

En la platea del ND Teatro, convivieron durante la hora y media que duró el acto el líder camionero, su hijo Pablo Moyano, el sindicalista Omar Plaini y figuras políticas como Agustín Rossi, Alberto Fernández, Daniel Filmus, Cristina Alvarez Rodríguez, Fernando Chino Navarro, Gustavo Menéndez y Mariano Recalde, entre otros.

En un nuevo capítulo de su enfrentamiento con el oficialismo y luego de que la diputada Elisa Carrió lo volviera a acusar de "criminal", Moyano no vaciló en rodearse de dirigentes del espacio que el gobierno elige para polarizar.

En este sentido, el camionero dio un paso más allá en su acercamiento al kirchnerismo, algo que se venía insinuando desde finales del año pasado y que quedó plasmado tras el acompañamiento de Unidad Ciudadana en el 21F.

La actividad, que incluyo la proyección de fragmentos del documental de Leonardo Favio "Perón. Sinfonía del Sentimiento", fue organizada por Horacio Alonso y Fernando Pato Galmarini, dos dirigentes cercanos Sergio Massa.

En declaraciones a la prensa, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, sostuvo que "la actual etapa exige "pensar en el post-macrismo", y al respecto aseguró que para la unidad de la oposición "el único límite es Macri".

"Me siento más cómodo hablando de la unidad de la oposición que de la unidad del peronismo", sostuvo Rossi, y agregó que esa unidad podría incluir desde el Frente Renovador hasta el Frente de Izquierda.

Por su parte, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández insistió en que en esta tarea de reconstrucción del partido "con Cristina no alcanza pero sin ella no se puede", al tiempo que alentó a dirimir las diferencias en el peronismo a través de las Paso.

"Valoro que nos empecemos a vincular otra vez, que podamos debatir las diferencias", sostuvo Fernández, y agregó: "No se puede pensar en la unidad del peronismo sin Cristina. Con ella no alcanza y sin ella no se puede. Y Cristina también tiene que entender que los que no piensan como ella deben ser respetados en el espacio".

Grieta puntana

El senador Adolfo Rodríguez Saá anunció ayer que el PJ de San Luis, que él encabeza, no participará del Encuentro de la Militancia que tiene como principal promotor a su hermano y gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, en el que participara el kirchnerismo.

El boicot de Adolfo no hace más que blanquear la interna en torno a la estrategia nacional de unidad con el kirchnerismo que el gobernador de San Luis viene tejiendo desde el año pasado. El que detonó la bomba fue Adolfo al sostener que el encuentro militante "divide" al peronismo puntano.