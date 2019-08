En las comisarías ya se puede justificar la ausencia a las urnas

La gente que no votó se acercó a la comisaría a buscar los certificados para justificar la ausencia a las urnas.

Para justificar la ausencia a votar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) se debe cumplir con un requisito fundamental: conseguir un certificado que demuestre la razón por la que no pudo participar de la jornada electoral.

Para acreditar que se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia del domicilio habilitado para votar es necesario acercarse a la comisaría de la ciudad donde se encuentra y tramitar un certificado que lo evidencie.

Es por eso que en Rosario, en varias comisarías, apenas se cerraron los comicios a las 18 horas, los ciudadanos infractores arribaron para solicitar el documento que pruebe la lejanía del domicilio con el que en los próximos 60 días se acercarán a la Secretaría Electoral para justificar la ausencia a votar en las Paso. El trámite además se puede hacer después de las elecciones en el link del Registro de Infractores.

De lo contrario, se va a figurar en un Registro de infractores y habrá que pagar una multa de cincuenta pesos en el caso de las Paso y 100 en las generales de octubre al igual que en un eventual ballottage, de acuerdo con los valores actualizados por el Ministerio del Interior para este año.

El valor de la sanción no es significativa, pero las personas que figuren luego en el Registro de Infractores no podrán hacer gestiones o trámites ante organismos estatales nacionales, provinciales o municipales durante un año si no justificaron su ausencia.

No participar en las Paso no impide concurrir a las generales del próximo 27 de octubre.