"En la época de Cristina el personalismo fue muy fuerte"

Alberto Fernández, el precandidato presidencial del Frente de Todos, estuvo este jueves y viernes en la provincia buscando votos. Explicó por qué vino sólo y reafirmó su "yo" electoral. Filmó su próximo spot en la capital provincial saludando desde un balcón como hacía Perón. Anunció que cerraría la campaña con un acto en Rosario, junto a Cristina, fustigó a Macri, se diferenció del kirchnerismo, y recordó a Raúl Alfonsín cuyo gobierno integró.

—Tengo presente la conversación con mantuvimos usted y yo el 11 de diciembre de 2007 en la Casa Gris, esperando que comenzara la ceremonia de traspaso de mando entre el ingeniero Jorge Obeid y el doctor Hermes Binner. Yo le pregunté qué era realmente la construcción política que se proponían (todavía no se había desvanecido la idea de la transversalidad que había acercado el PS al PJ) y usted me dio a entender que era una idea socialdemócrata. ¿Será por eso que Guillermo Moreno lo acusa de ser precisamente un socialdemócrata y no un peronismo?

—Eso me parece un debate inútil. Mi idea de la naturaleza del peronismo es el de una fuerza democrática, muy abierta que opera como motor dentro de la sociedad argentina. No sé lo que quiere decir Moreno y tampoco me preocupa mucho. Si el peronismo es una fuerza popular tiene que ser indefectiblemente demócrata que viva dentro de la lógica de la república. Y eso para mí no tiene discusión. No hay otro peronismo que no sea ese. Por eso no entiendo muy bien dónde quiere llegar ni el sentido del comentario de Moreno.

—Se diría que busca estigmatizarlo como distinto.

—Si lo que me cuestiona es mi vocación democrática, de respetar la república y mi apertura me hace feliz que me critique. Yo no concibo un peronismo que no sea así.

—El estilo con que ejerció la presidente Cristina Kirchner, ¿no se emparenta más a la idea del peronismo de Moreno que al suyo?

—Para nada, Cristina tiene la misma idea que yo del peronismo.

—¿Está seguro?

—Lo que quisiera saber es adonde quiere llegar usted. Eso sí me gustaría saber.

—No se incomode ni me malinterprete.

—No, para nada. Se lo pregunto con el interés de poder contestarle.

—Bien, la pregunta era esa: ¿si en verdad Cristina comparte la idea de una fuerza democrática, abierta y republicana que, además, así actúe?

—Lo que usted presiente, y bien, es que en la época de Cristina el personalismo fue muy grande. Y cuando aparecen los personalismos, toda esta idea que yo estoy planteando se desvanece. Es cierto. Pero, por ejemplo, la construcción de Unidad Ciudadana es, honestamente, la de un peronismo abierto. Y se abre hacia sectores de izquierda y otros.

—Lo que amplios sectores cuestionan es, precisamente, ese personalismo como sino omnímodo que representa Cristina.

—Yo particularmente no creo en los personalismos. No creo para nada. Me parecen que son mecanismos que objetivamente terminan deteriorando la calidad dirigencial y de la democracia. Pero no me animaría a decir que Cristina tiene una visión del peronismo distinta a la mía. Ella piensa también en la insuficiencia del peronismo y en la idea de abrir las puertas otra vez.

—¿En eso hay que justificar su paso al costado?

—Pienso que le debe haber pesado todo lo que le ha sucedido. Al fin y al cabo ella terminó derrotada electoralmente. Algo que nunca pensó que podía ocurrir y ocurrió.

—¿De allí es la estrategia de que hagan campaña por separado, cada uno en lugares diferentes?

—En verdad es parte de la táctica que acordamos. Entendimos que era mejor que Cristina se concentrara en los distritos en los ella tiene más apoyo y yo fuera a buscar el voto donde nos estaba haciendo falta. Por eso yo toco algunos lugares del norte del país, Mendoza, Córdoba, y por supuesto Santa Fe.

—En lugares como en la provincia de Santa Fe hasta que el kirchnerismo no cedió espacios y ofertó una imagen de moderación como la que transmite Omar Perotti el electorado no los eligió durante una docena de años.

—Así es. Por eso fui yo a tratar de explicar a la gente esta apertura que propongo y de la que estoy convencido.

—El acto en la ciudad de Santa Fe, con la gente ovacionándolo en la calle y usted arengando y saludando con los brazos en alto desde un balcón, ¿será usado como su próximo spot de campaña?

—Sí, efectivamente.

—¿Qué hay de la versión de que el cierre nacional de la campaña con usted y Cristina juntos sería en la ciudad de Rosario?

—Estamos viendo de cerrar la campaña en Rosario, efectivamente.

—¿Y eso por qué?

— A ver, objetivamente, muchos lugares del país terminaron cuestionando duramente al kirchnerismo y por eso se perdió en el 2015 y en el 2017. Y la realidad lo que quiero es volver a buscar la unidad de todos los sectores que quieren un país como el que yo quiero. Y ahí es que trato de olvidarme de lo pasó y de empezar de nuevo.

—Pero para que funcione todos los demás deberían hacer lo mismo en su partido. Coadyuvar a esa apertura y democratización que pregona.

—No me parece que haya otra salida. Estamos en una situación muy caótica que difícilmente podamos dejar pasar por alto. Por eso ir a Santa Fe es tratar de recuperar a esa gente que dejó de creer en nosotros y a proponerles que si lo que están buscando es país que se integre, más federal, con desarrollo para todos, menos sectario y un gobierno nacional que trabaje codo a codo con los gobernadores quiero amigarme con todos. Santa Fe no es una provincia cualquiera y no solo por el enorme peso electoral que tiene sino para el futuro del desarrollo del país.

—A los peronistas santafesinos les dio resultado ese hilvanado casi de orfebrería que hiciera el presidente del PJ, Ricardo Olivera, que evitó el desbande luego de las Paso y el triunfo de Perotti.

—De eso es de lo que hablando; ahí tiene el ejemplo más claro. Y Perotti es un hombre que piensa como yo, nos conocemos desde hace mucho. Quiero sumar a todos, esa es la verdad.

—¿Cuánto hay de deliberado en lo parangonable que es este discurso suyo en Santa Fe pidiéndoles el voto a peronistas, socialistas y votantes (desencantados) de Cambiemos con aquel del Alfonsín de 1983?

—Todo. Lo conocí, trabajé en su gobierno, guardo un cariño entrañable y respeto mayor hacia él. Muchas veces en mi discurso recuerdo a Alfonsín y compartía su idea de tratar de construir un movimiento que pusiera de pie a la Argentina frente a los desafíos que nos propone el neoliberalismo y este gobierno que ha generado tanto daño. Me van a escuchar muchas veces nombrarlo a Alfonsín y resaltar, como él hacía, la ética de la solidaridad como una necesidad frente a la promoción del individualismo y la meritocracia. Una unidad en el que cada uno sienta que debe hacer algo por el que está peor.

—Para kirchnerismo y macrismo parece ser un buen negocio electoral la confrontación sin cuartel.

—No sé si es un negocio. En realidad ocurre. La sociedad se debate entre dos modelos de país y se pregunta quién puede ser alternativa de esos dos modelos.

—¿Y ese es usted?

—De verdad advierte que el peronismo está acompañándome, que yo soy el candidato del peronismo y ahí puede estar la alternativa. No es que uno lo ha armado de este modo es que así la gente lo percibe. La oposición real a Macri soy yo. No es que los otros no lo sean, sino que tienen menos fuerza que nosotros.

—¿Usted piensa que logrará convencer a quienes desencantados con Cristina votaron a Macri y que ahora desencantados con éste, lo voten a usted que pese a ir a con Cristina representa algo diferente?

—El personalismo no va a existir conmigo ni con nadie, más allá de la importancia dirigencial de Cristina, que es real. La historia da muchas muestras de cómo yo actúo y pienso. Si acepté esto no es para convertirme en el hacedor lo que otros quieren sino en el impulsor de los cambios que Argentina necesita. Tengo demasiadas convicciones y compromisos con mi conducta como para pensar que pueda aceptar otra cosa el día de mañana. Yo les pido a los argentinos que se den cuenta que estamos en un punto límite. La pobreza golpea en cada vez más puertas de la clase media. Ya más de 4 millones de ciudadanos se clase media se han vuelto pobres y más de 1 millón de pobres en indigentes. No podemos seguir más así.

—Ese es el diagnóstico, ¿la autocrítica y las propuestas?

—El único que tiene una mirada crítica hacia el pasado soy yo. Cuando yo le digo a los compañeros vamos a volver pero para ser mejores lo que les estoy diciendo es que lo haremos críticamente. Vamos a defender lo que hicimos bien y ocuparnos de que lo que hicimos mal nunca más ocurra. Pero esta mirada crítica que yo tengo no es la que tiene Macri, que les propone a los argentinos hacer lo mismo pero más rápido. Sin ninguna capacidad crítica sobre su formidable ineptitud para gobernar.

—¿Está seguro que la gente lo entiende?

—Sí. La verdadera capacidad crítica es esa. Además la gente me ha visto ser crítico. Estoy seguro de que me va a entender. Nadie quiere volver a un pasado que ya ha rechazado con los votos y más de una vez. Tampoco se quiere la mentira del presente y la gente advierte que este gobierno les mintió y les sigue mintiendo. Por qué habría que esperar que haga otra cosa luego de las elecciones.

—¿Aún así el panorama para el próximo gobierno es de sudor, tal vez lágrimas y esperemos que nada de sangre?

—No, de sangre no debe ser nunca más. Ya hemos visto correr demasiada. Yo espero que venga un tiempo de unidad, olvidable para las rencillas y nos pongamos a trabajar codo a codo. Claro que la reconstrucción va a ser tremenda porque Macri dejará un país hecho trizas pero no voy a dedicar un segundo en contarle a la gente la herencia que reciba sino que me voy a dedicar a resolver lo que sea esa herencia. Que las pymes vuelvan a abrirse, que el trabajo se recupere, que la educación pública vuelva a tener vigor, las universidades funcionen a pleno, se recupere la salud y nuestros jubilados puedan no solo tener remedios sino también pagar los servicios y comer bien. Esto no aguanta más y tengo que cambiarlo.

—¿Es mentira que estamos en una situación de orden como dice el gobierno?

—Si estuviéramos en situación de orden los bonos argentinos en el mundo no tendrían precio de default porque todos saben que no se van a poder pagar.

—Eso de que le gustaría que la arquitecta María Eugenia Bielsa integre su gabinete, ¿es una expresión de deseo o un anuncio?

—Es mi deseo y convicción por lo valiosa que es dadas su integridad moral y capacidad. Tengo pensado hasta dónde debería ayudarme pero no quiero decir nada porque tengo primero que hablar con ella.

—¿Con qué estado de situación tiene configurada a la ciudad de Rosario?

—Con una crisis muy grande. Muy, muy grande. La tienen otros conglomerados también, pero en Rosario se ha generado puntualmente una crisis agravada por la inseguridad desde que el crimen organizado se ha instalado. Merece toda la atención y no solo de la Municipalidad o de la provincia sino de todo el país porque la seguridad de los santafesinos no es propia sino toda la Argentina. Una de las cosas que más critico es que a Capital Federal todo el país le paga la policía.