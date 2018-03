Ex presidenta. Cristina Kirchner.

Ex presidenta. Cristina Kirchner.

La ex diputada del FpV Diana Conti consideró ayer que "es posible" que la senadora Cristina Kirchner vote a favor del proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria de embarazos no deseados, en tanto que la diputada de La Cámpora Mayra Mendoza dijo que la ex presidenta está "abierta a escuchar" a quienes "militan abiertamente" por el "derecho al aborto".

Conti sostuvo que "cuenta con ella" para acompañar la legalización del aborto en caso de que la iniciativa obtenga media sanción en Diputados y sea girado al Senado, pese a que como presidenta en dos mandatos consecutivos nunca alentó a dar el debate en el Congreso.

"A Cristina la imagino haciendo uso de la inteligencia que tiene, del aprendizaje que la vida te va dando todos los días, de la comprensión de la necesidad. Así que cuento con ella", explicó la dirigente kirchnerista, quien junto a Juliana Di Tullio fue una de las más fervientes defensoras de la despenalización dentro del FpV.

Para fundamentar sus dichos, Conti se refirió al "diálogo" permanente que Cristina mantiene sobre el tema con su hija Florencia, quien hace tiempo milita la agenda del feminismo.

Por su parte, Mendoza también se esperanzó con un voto positivo de la líder de Unidad Ciudadana al señalar "la capacidad de Cristina de poder registrar los procesos que vive la sociedad son mayores" al del común de la gente.

En este sentido, reiteró que la ex presidenta podría revertir su conocida postura en contra del aborto: "Cristina esta abierta a escuchar a todas las que militamos abiertamente a favor de la legalización, incluidos Florencia y Máximo. Y Néstor también: en el 2006 mandó una modificación del Código Penal al Congreso y dentro de esa modificación estaba la despenalización del aborto", recordó.

Esto es una línea de trabajo que es de hace mucho tiempo".

Días atrás, al referirse al debate parlamentario en torno al aborto, Mendoza había dicho que "se van a sorprender con Cristina", lo cual reforzó los rumores acerca de un hipotético giro en su histórica opinión sobre el tema.

Ex presidenta. Cristina Kirchner.