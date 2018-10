La tensión dentro de Cambiemos escaló ayer otro peldaño luego de que Elisa Carrió confirmara que impulsará un juicio político al ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, y le reclamara al presidente Mauricio Macri "no volver al pasado".

La pelea que comenzó con los dichos del funcionario sobre el posible desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner continuó con renovadas críticas de la líder de la Coalición Cívica (CC) al ministro por el fallo de la Cámara Federal que absolvió al ex mandatario Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia (ver aparte).

Carrió resaltó que "una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre", por lo que le reclamó a Mauricio Macri que no vuelva "al pasado".

Carrio Amenaza Romper Con Cambiemos





Además, la diputada nacional consideró que hay "un sector del gobierno que, por conveniencia política, no desea verdad, justicia y condena".

"La CC-ARI, a través de sus órganos institucionales y partidarios, ratifica el pedido de juicio político al ministro Garavano", afirmó Carrió.

La legisladora se quejó, además, de "la falta de apoyo del vocero del radicalismo (a quien no identificó), como también de las distintas "expresiones" a su "supuesta ira, calentura o improsperabilidad del juicio político".

También apuntó contra "cuestiones de carácter estético" sobre su persona "provenientes de muchas mujeres y hombres de la política nacional" y dijo que, por eso, presentará "una demanda por discriminación y machismo aberrante".

"Es la primera vez que lo haré. No me guía el enojo ni la calentura sino la necesidad de que Cambiemos cambie, o no cambiará la historia. Esto no es una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable", enfatizó la diputada.

Paralelamente, Lilita cuestionó la absolución de Menem y "a los jueces que lo salvaron" y los acusó de "infames traidores a la patria".

"Ahora entiendo mi proscripción en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público de la Nación y los dichos de Garavano", manifestó en su cuenta de Twitter.

Al responder a Carrió, el ministro de Justicia señaló que hablaba "en abstracto" cuando dijo que "no es bueno que se pida la detención de un ex presidente".

Embed El fallo para absolver al ex presidente Menem demuestra la visceral impunidad que hiere gravemente la República. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 4 de octubre de 2018

Embed La política y la justicia impidieron una condena en plazos cortos. Hoy la misma política y la misma justicia impidieron el cumplimiento de la condena. Usan argumentos garantistas incompatibles con lo normado por el artículo 36 de la Constitución Nacional. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 4 de octubre de 2018

Embed Esto involucra a Menem y a los jueces que los salvaron en el delito de infames traidores a la patria.

Ahora entiendo mi proscripción en la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público de la Nación y los dichos de Garavano. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 4 de octubre de 2018









El funcionario admitió que la frase "pudo haber sido desafortunada", pero ratificó que "era una referencia institucional que claramente marcaba que a los países le hace muy mal esta situación".

En ese sentido, sostuvo que "no" tiene "ningún reproche" que hacerle a Carrió. "No hemos tenido un entredicho, fue un cuestionamiento de ella hacia a mí", aclaró el funcionario.

En declaraciones realizadas a la prensa en la Casa Rosada al término de la reunión de gabinete (encabezada por el presidente Macri), el ministro reiteró que respeta "el trabajo de la Coalición Cívica" y de Carrió, "más allá de los matices o diferencias de opinión".

"Si decide esta presentación de juicio político, brindaremos todas las explicaciones que hagan falta en el Congreso", subrayó finalmente Garavano.