José Corral | Bío | Nació el 28 de octubre de 1968. Intendente de la ciudad de Santa Fe. Abogado. Fue presidente del Concejo Municipal. Ex titular del comité nacional de la Unión Cívica Radical.





El intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, se pronunció abiertamente en contra de una convocatoria a la reforma constitución. Según el ex titular de la UCR nacional, una eventual modificación de la Carta Magna no genera interés en la provincia: "En 2018 no debe haber elecciones", dijo.

Corral defendió las políticas que lleva adelante el presidente de la Nación, Mauricio Macri, no quiso adelantar su estrategia como potencial candidato a gobernador y criticó al diputado Luis Contigiani por "abrazarse con Hugo Yasky, Axel Kicillof, Agustín Rossi, José De Mendiguren y Felipe Solá".

—¿Qué rescata de su labor como presidente de la UCR?

—Hicimos un gran aporte para consolidar Cambiemos, que se graduó de fuerza política nacional. Y eso fue gracias a la constitución de Cambiemos en todo el país,. a alcanzar listas de unidad y a llevar un mensaje de apoyo al gobierno que encabeza Macri. Ganamos en los distritos más grandes con listas de unidad. Creo que hice un aporte significativo en ese sentido.

—Se le pide al radicalismo, incluso algunas voces provienen de propios dirigentes de la UCR, que tenga una voz más crítica respecto de algunas medidas del gobierno que se dan de bruces con la historia del radicalismo.

—Estoy convencido de que Cambiemos representa una serie de valores con los que los radicales nos sentimos muy cómodos. La institucionalidad, la República, la cultura del trabajo son valores que se identifican con Cambiemos, y tienen que ver con la historia de la UCR. Los sectores medios, pequeños productores, universitarios, también están representados por Cambiemos. Siento muy natural que el radicalismo esté en Cambiemos.

—¿Pero no hay ningún reproche que hacerle al gobierno?

—Este era un tiempo de consolidación del gobierno, que asumió con una agenda interminable de problemas y, por lo tanto, apoyamos, sostuvimos y acompañamos momentos muy difíciles. Salir del cepo cambiario, ir resolviendo el tema de la inflación y, simultáneamente, lograr mayorías en ambas Cámaras, donde Cambiemos ni siquiera tenía quórum propio.

—En poco más de un año habrá elecciones a gobernador en Santa Fe. ¿Usted será el candidato del macrismo?

—Estamos mucho más cerca de la elección que pasó que de la que viene. Hay que concentrarse en la agenda de la gente y no de los políticos. Hay que ocuparse de la inseguridad que todavía tenemos en la provincia, en cómo generamos empleo y convencemos a los empresarios para que contraten trabajadores nuevos. Hay que modificar la legislación laboral para darles mejores condiciones a los trabajadores. En el 2019 vendrán los temas electorales y de la política.

—¿Es un obstáculo para un lanzamiento suyo a gobernador que Cambiemos haya sido derrotado en la ciudad de Santa Fe por el periodista Jatón, del Frente Progresista? ¿No piensa usted en un mandato más en la ciudad?

—Tengo una gestión en marcha, con muchos cambios e la ciudad. En la elección de concejales tuvimos la misma cantidad, si bien es cierto que Jatón sacó algunos votos más. Cambiemos ganó por veinte puntos al PJ y por 30 puntos al Frente Progresista, a diputado nacional. En la ciudad de Santa Fe hicimos mejor elección que en el promedio provincia. El 2019 es un año distinto, y falta mucho. Mi tarea principal es terminar mi período como intendente y ayudar a la provincia, y al presidente Macri, para aprovechar este momento. En Santa Fe nunca hubo intendentes reelectos, soy el primero.

—El gobernador admitió que quiere la reelección. ¿Cuál su opinión?

—En 2018 no debe haber elecciones. La reforma le importa más a los políticos que a la gente. A mí, nadie me pregunta por la reforma constitucional ni por la reelección del gobernador. Los santafesinos me hablan de los problemas que tenemos, de la falta de infraestructura, del estado de os caminos, de la inseguridad. Hay que ocuparse todo el 2018 de esas cuestiones. En todo caso, a la reforma constitucional habrá que mirarla en el 2019, donde se elegirán autoridades provincial. Todos queremos que la Constitución se actualice, pero hay que elegir el momento adecuado. No hay que alejarse de la gente, hay que entender que mucha gente está pasando dificultades.

—Pasando en limpio: estaría de acuerdo en que la reforma constitucional se haga en 2019 y no en 2018.

—Podría ser, pero hay que conversarlo más adelante. Es momento de trabajar. Ya pasamos demasiado tiempo dedicados a lo electoral en el año que se termina. No podemos estar todo el tiempo pensando en elecciones, en la política y no en los temas de gestión. Nos eligieron para dar respuestas, y el tiempo es muy escaso.

—¿Cómo se lleva con Lifschitz? ¿Y cómo es la relación del gobierno provincial con su ciudad? Se observan inauguraciones del gobierno provincial todo el tiempo en la capital de la provincial.

—La relación con Miguel es buena, la que corresponde. No nos eligieron para pelear, sino para trabajar juntos. Tenemos una buena y fluida relación personal. En muchas cosas tenemos objetivos comunes. Le pedimos al gobernador que mande a Extraordinarias un proyecto para incluir a Rosario y Santa Fe en el Fondo de Obras Menores. Por habitante, Rosario y Santa Fe reciben 21 pesos por concepto del Fondo del Conurbano depreciado, y el resto de la provincia es 350. Y si tomamos las comunas, hasta mil pesos por habitante. Es una diferencia escandalosa. Tenemos miradas diferentes respecto del gobierno nacional.

—¿Cuáles son esas miradas divergentes?

—El Partido Socialista está parado en un lugar de oposición. La verdad es que no me gustó ver a Contigiani abrazado con Yasky, Kicillof y Rossi, De Mendiguren y Solá. Esos representan a la Argentina del pasado. Hay que ayudar al presidente. El gobernador tiene un rol institucional, y yo creo que el Pacto Fiscal ha sido muy beneficioso para la provincia de Santa Fe. Hay unos cuatro mil millones anuales que van a beneficiar a los santafesinos, además de dos mil millones para los jubilados, porque vienen fondos para el déficit de la Caja. Ls diputados del socialismo deberían ser más cuidadosos del vínculo con el gobierno nacional. Deberían ser menos consignistas y tener una mirada más práctica para lo que necesita Santa Fe. Recuerdo algo que le dijo a usted Marcos Peña: "Cambiemos debe tener una propuesta en 2019 que refleje lo que se está haciendo a nivel nacional".

