Emoción en el último programa de Jonatan Viale en "Intratables"

El periodista, en consecuencia, respondió: "Gracias. Sos mi amigo, te lo digo siempre. Estoy un poco sensible, triste, boludo pero también estoy feliz. Se cierra una etapa en mi vida de la cual me voy muy contento, porque me voy con amigos".

Jonatan Viale se despidió de Intratables



"Yo soy todo lo que soy en la televisión gracias a este programa, gracias a tu generosidad (a Santiago)", expresó y también hizo extensivo el reconocimiento a cada uno de los presentes delante y detrás de cámara.

"Es agradecimiento puro. Voy a estar en otro lugar Espero que vaya todo bien", concluyó. Del Moro, por su parte, retribuyó: "No cerremos nada mejor, dejemos las puerta abierta" y luego se despidió hasta el 2018 dado que estará de vacaciones en los próximos días.





Embed