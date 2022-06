Elecciones en Amsafé: presentaron la Lista Frente de Trabajadores de la Educación

En este sentido Alonso remarcó que “estamos convencidos que los problemas de la educación se resuelven con más recursos”.

En cuanto a las prestaciones de la obra social docente, IAPOS, los docentes plantean serias preocupaciones por las dificultades de acceso a la salud a través de la misma que se traducen en “la exigencia de pagos de plus, que no son legales, la innumerable cantidad de prácticas que no se autorizan” y en materia de organización del Directorio de IAPOS donde no hay representación de los trabajadores”.

Alonso manifestó que “hay un nuevo desafío que es discutir el modelo pedagógico, el modelo educativo, el puesto de trabajo, cuál es la escuela que queremos”.

En relación a las intenciones cambios en los contenidos pedagógicos y mejoras de la calidad educativa por parte de las autoridades provinciales de la cartera educativa , el candidato a Secretario General, expresó “a veces creemos que el gobierno quiere solucionar los problemas de la escuela pública con 30 minutos más de clase y nosotros estamos convencidos de que los problemas de la escuela pública se solucionan con políticas públicas, que implican mayores recursos, tener más cargos, mayores cátedras, mejorar la infraestructura para que tengamos una formación gratuita, para que tengamos recursos pedagógicos”.

“Desde el Frente de Trabajadores de la Educación lo que estamos proponiendo es ratificar un modelo sindical, fortaleciendo el gremio para esta nueva etapa, con un proyecto siempre democrático, participativo, autónomo, pero que no es neutral. Nosotros entendemos que defendemos la escuela pero la escuela pública gratuita transformadora, emancipadora. Vamos a seguir exigiendo memoria verdad y justicia y vamos a seguir peleando en unidad junto con otros trabajadores porque estamos convencidos de que las peleas no son en soledad sino en conjunto”, dijo Alonso.

El tema paritario está en la agenda, especialmente en estos momentos y en este sentido el candidato a ocupar la secretaría General de AMSAFE señaló que “el gobierno provincial comunica a través de sus funcionarios cómo mejoran los índices de crecimiento de la economía provincial alcanzando niveles que superan la prepandemia. Sin embargo esto no se condice con lo que sucede con los trabajadores docentes , y del Estado en general”.

Alonso llamó a las autoridades provinciales a “tener voluntad política para convocar a los docentes para discutir el adelanto de los tramos acordados para Agosto y Septiembre, de este modo los trabajadores no perderían poder adquisitivo”.

En la votación se definirá a los próximos representantes del sindicato de la docencia pública por el período 2023-2026, tanto de la comisión directiva provincial como de las 19 delegaciones departamentales del sindicato.

Roque Jaimes: "Necesitamos un gremio unificado"

Roque Jaimes , candidato a Delegado Seccional Rosario por el Frente Trabajadores de la Educación, expresó que “tenemos que llegar conducir la delegación Rosario porque es una delegación que está separada del resto y nosotros necesitamos unificar el sindicato junto a los 19 departamentos para dar una pelea fuerte por la recuperación salarial. Pero además para para mejorar nuestra obra social, unificar con otros sindicatos”.

Para Jaimes es fundamental generar confianza en los afiliados para que “el departamento Rosario empiece a llenar la plaza para discutir las cosas importantes y porque vemos que las compañeras y los compañeros en nuestro departamento no están confiando en el sindicato y creemos que nos van a apoyar en este sentido. Creemos que ven un sindicato que hoy está vacío y que hay que llenarlo de vida, de servicios pero también de contenido pedagógico, formativo, contenido político gremial para poder entender, estudiar cuáles son las causas de nuestros problemas y poder avanzar sobre ellas”.

Quienes integran la Lista Frente de Trabajadores de la Educación entienden que “la discusión de las condiciones laborales no están despegadas las condiciones pedagógicas de enseñar y aprender y de los derechos de la infancia y entendemos que en este momento mejorar este proceso implica primero sentarse a hablar de eso y hoy el gobierno de eso no habla”, explicó Jaimes.

En este sentido el candidato a la Delegación Seccional Rosario manifestó que es necesario “forzar al gobierno a discutir las medidas que toma y no tomarlas unilateralmente. Y para eso creo que primero el sindicato se tiene que sentar escuela por escuela a hablar sobre los temas de la secundaria ,que hoy está en un estallido de superpoblación y no tiene las condiciones necesarias faltan cargos, horas. Entender que también hay que discutir el tema de las titularizaciones que tiene equipo interesantísimo para trabajar en la recuperación e inclusión de estudiantes”.

Alesso: proponemos un cambio generacional para los tiempos difíciles que se avecinan

En relación al tema paritario Alesso señaló que esperan “una propuesta para que adelanten las cuotas y que actualice lo que discutimos en febrero a nivel nacional. Y también le pedimos al gobierno de Perotti volver a discutir el salario como lo están haciendo otras provincias para que no perdamos con la inflación”

Alesso queda al frente de la conducción de la CTERA y en la Internacional de la Educación donde se están dando debates sobre la privatización de la educación y de la escuela post pandemia, debates que tendrán también su correlato en la provincia de Santa Fe y en el país entero.