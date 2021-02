—¿Qué escenario político observa hoy respecto del gobierno nacional?

—El inicio de la pandemia de coronavirus encuentra a Fernández casi terminando su "luna de miel" de los 100 primeros días. Ahora bien, la extensión en el tiempo de la pandemia y, por ende, de la cuarentena y luego, del aislamiento social, con las graves consecuencias económicas que generaron, el cambio en el tono de la comunicación del Ejecutivo, y en no pocas ocasiones, la ausencia o errores en la misma, la inclusión en agenda de temas que no necesariamente coinciden con las preocupaciones de una porción significativa de la sociedad, son todos factores que se suman y producen un viraje en sentido negativo en la evaluación actual de la gestión del presidente. Hoy se agrega el tema de la vacunación, respecto a la cual se sucedieron una serie de promesas. Toda promesa genera una expectativa y, si no se cumple, el resultado inmediato es el desencanto, la decepción. Todo ello ha impactado, básicamente, en el segmento que permitió reforzar el núcleo duro del kirchnerismo y llegar al triunfo electoral, pero, obviamente, también y con mayor intensidad, en los segmentos no adherentes a la fuerza política gobernante. Podríamos decir que el presidente se encuentra hoy en un punto crítico de su gestión, con una sociedad expectante de cómo van a evolucionar las cosas, en primer lugar a nivel económico, ya que una gran parte de la misma ha perdido su fuente de trabajo o ha visto disminuidos sus ingresos, pero también, y como una cuestión no menor, a nivel sanitario, a nivel salud.

—¿Hay un clima de profundización de la grieta o la sociedad se va hartando de ese negocio político?

—Hoy se observa un escenario de tercios, con un tercio que, efectivamente, está agotado o manifiesta cierto hartazgo con respecto a la grieta, en tanto los dos tercios restantes siguen apostando a esta división, posicionándose unos como núcleo duro del Frente de Todos, y los otros, como núcleo duro de Juntos por el Cambio, jugando a favor de una polarización que, por otro lado, es fogoneada desde estas mismas fuerzas políticas. Pensando en las próximas elecciones legislativas, el segmento del medio, el no agrietado, el más lábil, seguramente terminará volcándose hacia uno u otro lado de la grieta. Es probable que su voto, en lugar de estar fundamentado en una identificación partidaria positiva, que sería lo más esperable, termine basándose en una identificación partidaria negativa u odio, es decir "voy a votar para evitar que gane el Frente de Todos" o "voy a votar para que no gane Juntos por el Cambio".

—Desde que asumió se viene hablando de la relación entre el presidente y Cristina. ¿Cómo analiza el presente y cómo será el futuro de esa relación?

—En la actualidad se transmite cierta tensión en la relación entre ambos, y puntos de vista diferentes con respecto a ciertos temas centrales y a algunos funcionarios. Desde el lado de la opinión pública, lo que relevamos es la percepción de una influencia creciente de Cristina en las decisiones y acciones del presidente, influencia que no es evaluada positivamente, por cierto. En términos electorales, el vínculo de ambos termina junto con el mandato del actual gobierno.

—¿Visualiza liderazgos alternativos en Juntos por el Cambio?

—Hay dos figuras que pugnan por erigirse en líderes alternativos.. Una es Patricia Bullrich, como representante de un ala más dura, y la otra es Horacio Rodríguez Larreta, como un dirigente más propicio al consenso, de un ala más dialoguista. Los famosos "halcones y palomas".

—¿Qué importancia tendrán las vacunas en las urnas?

—Indudablemente es un elemento importante, aunque no "clave". Es un tema inédito, ya que ni siquiera hay consenso en la opinión pública en relación a la evaluación de las vacunas disponibles, y a la intención de vacunarse.

—Este es un año electoral y, por ende, año de encuestas.

—Parecería haber un pacto perverso por el cual no hay filtro de calidad de las mismas con tal de llenar espacio. Creo que las encuestas más confiables son, por el contrario, las que no se difunden, ya que en general las que se publican suelen ser autofinanciadas. Y al solo efecto de lograr difusión o de llegar al escritorio de los políticos, se recurre a metodologías de bajo costo, que pueden dar una idea aproximada si se trata de datos referentes al humor social. Pero, cuando se trata de elecciones, para pronosticar bien hay que encuestar bien.

—¿Cree que es factible la aparición de un tercer espacio, por afuera del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que sea competitivo electoralmente?

—Creo que el nivel de polarización del que hablábamos antes, no lo va a permitir. Hoy no hay ninguna fuerza de centro con un peso relevante. Y los extremos, como la izquierda y los "libertarios", no llegan a los dos dígitos.

—Es la primera vez que no se habla de la posibilidad de la reelección del presidente. ¿Hay chances de que Fernández vaya por otro mandato?

—No lo veo al presidente construyendo un "albertismo" en serio. Y, por otra parte, hay un avance no disimulado del lado de Cristina Kirchner de potenciar a Máximo en vistas al 2023. Uno de los pasos que vienen es ungirlo como Presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Deberá encontrar también una figura que le permita romper este techo y que no será Sergio Massa, aunque hoy funcionen en un aparente tándem. Está alianza le es útil para una contienda legislativa, pero a nivel de fórmula presidencial, seguramente buscará a otro u otra.

—¿A quién beneficiaría que se eliminen las Paso?

—La eliminación de las Paso 2021 perjudicaría más a Juntos por el Cambio, que debe definir candidaturas por la presencia de más de una corriente.