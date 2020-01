El verano recalienta la interna del macrismo santafesino

La interna del macrismo santafesino no se toma vacaciones: la renovada propuesta del ex embajador argentino en Uruguay Mario Barletta de construir un gran frente opositor junto al socialismo y a radicales frentistas cosechó ayer el rechazo de parte del concejal rosarino Roy López Molina y la Coalición Cívica (CC). "No tenemos nada que ver con los responsables de la peor gestión en seguridad de la historia de la provincia", retrucó el referente del PRO.

De cara al año que despunta, Barletta insistió en la necesidad de armar "un frente opositor al peronismo en Santa Fe que reúna a todos, entre ellos a la UCR, al PRO y al socialismo".

El dirigente radical (Grupo Universidad) y ex intendente de Santa Fe está convencido de que la próxima disputa del poder al PJ pasará por "una propuesta integradora y transformadora", según explicó en declaraciones a LT9. Y agregó que, en caso de existir diferencias imposibles de diluir por la vía consenso, apelarán a las internas abiertas.

Sin embargo, López Molina, referente del sector interno del macrismo que en septiembre pasado blanqueó un quiebre con la actual conducción del PRO santafesino, enfatizó vía Twitter: "¿Qué tenemos que ver con el socialismo provincial?".

"No tenemos nada que ver con los responsables de la peor gestión en seguridad de la historia de Santa Fe, que nos dejó un récord de homicidios y narcotráfico en Rosario", agregó el ex candidato a intendente de la ciudad.

Al profundizar su posición, el edil aseguró a La Capital que la apuesta de Barletta, "al igual que lo expresado por otras voces macristas e, incluso, socialistas, parte de un error: reemplazar una caída electoral con una matriz política supuestamente positiva, pero que meses atrás era imposible imaginar".

Incluso, López Molina recordó que Juntos por el Cambio "ya les ganó al peronismo y al socialismo en 2017 y revirtió los comicios nacionales de 2019 en la provincia sin recurrir a ingenierías que, carentes de coherencia e identidad común, sólo acumulan sellos partidarios".

Luego avanzó sobre el próximo desafío para el macrismo. "Superar el escenario de tres tercios tiene que ser el resultado de un profundo mea culpa de Cambiemos Santa Fe", subrayó.

En esa línea, López Molina instó a consolidar "un espacio renovado y competitivo" y recomendó "no eliminar la opción más auténtica a futuro pegándola al socialismo, partido que la gente decidió no votar más".

A su vez, la diputada nacional Lucila Lehmann (CC) cruzó a Barletta. "La oposición debe ser independiente y responsable y no buscar solamente cargos ni ser corporativa. Mucho menos, sellar una alianza con los que dejaron instalar el narcotráfico en la provincia", aseveró.

La grieta se había ensanchado meses atrás, cuando el espacio que sostiene López Molina, entre otros dirigentes, cuestionó el liderazgo del titular del PRO santafesino y diputado nacional, Federico Angelini, a quien le endilgaron la búsqueda de una alianza con el socialismo.

Sin embargo, Angelini replicó con que el por entonces presidente Mauricio Macri hizo un llamado a la unidad, a la vez que desligó a su sector interno de una supuesta responsabilidad por la derrota en los comicios santafesinos.

Fue el cierre de un 2019 pendular para el macrismo provincial: si bien quedó tercero en las elecciones locales del 16 de junio, en el territorio santafesino se impuso ajustadamente en las presidenciales del 27 de octubre.