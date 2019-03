La sede del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, ubicado en Paraguay al 300, sufrió esta madrugada un acto de vandalismo. Un grupo de personas realizó pintadas en el frente. El ataque estuvo dirigido especialmente hacia un candidato a intendente, y otro a concejal.

Julián Galdeano, titular del Comité Provincial del radicalismo, expresó que lo ocurrido anoche constituyó "un daño innecesario". El diputado provincial remarcó que sabía que había gente que criticaría la colocación de carteles de candidatos a intendente, pero afirmó: "nada justifica una agresión así. Hay un nivel muy importante de intolerancia en toda la campaña electora en todos los sectores políticos, incluido el radicalismo".

Las pintadas que quedaron estampadas esta madrugada tenían como blanco la figura de Jorge Boasso, quien encabeza una lista por Cambiemos, y a Choco Díaz, quien ocupa el primer lugar en busca de una banca en el Concejo.

En declaraciones al programa "Ricciardino 830" que se emite por La Ocho, manifestó que quienes realizan estos actos "en lugar de buscar el debate por el camino democrático se jerarquizan otras vías que se están naturalizando en la Argentina. Y así se le hace un flaco favor a la democracia".





pintadas.jpg



"Estamos viendo, sobre todo en las redes sociales, un debate agresivo, que no busca difundir ideas o debatirlas. Lo que se busca es descalificar al otro. Hay una militancia juvenil que debe participar en política, pero no como si esto fuera a todo o nada, donde hay que exterminar al que piensa diferente.

"Esta agresión al Comité, que es el espacio de todos los sectores del radicalismo, es una muestra de todo esto", insistió el legislador, con respecto al ataque que sufrió la sede local de la UCR.

"En nuestro país lo natural sería que nos escuchemos. Y eso no sucede. Yo no estoy de acuerdo con Boasso, pero no voy a pintarle su cartel. Esto no es la ley del más fuerte", agregó.