El titular de la Amia, Agustín Zbar, pidió "de manera indeclinable una licencia por tiempo indefinido" como presidente de la Amia, informó ayer un comunicado de la mutual judía luego de que se hiciera pública una nota en la que el dirigente solicitaba a la Daia desistir de la querella judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados por la firma del memorando con Irán.

"Quiero expresar mis disculpas sinceras, y sin ningún atenuante, por los hechos y las expresiones equívocas de la última semana", señala una carta que Zbar dirigió a la "comisión directiva de Amia, a la comunidad, y a la sociedad en su conjunto".

"Durante más de 20 años he sostenido que los responsables del atentado son la organización terrorista Hezbollah y altos funcionarios del gobierno iraní. No he cambiado de posición. Es lo que sostuve siempre, y así lo he expresado de manera pública y privada", agrega en la carta que difundió ayer la mutual judía.

Comunicado

Fuentes de la Amia señalaron que la comisión directiva "se encuentra en estos momentos evaluando la carta" y "en breve" emitirá un comunicado al respecto.

"Con respecto al nefasto Memorándum de Entendimiento con Irán, la Amia reclamó por su inconstitucionalidad, y logró el fallo de Cámara que así lo ha declarado. Es un logro del que estoy orgulloso como judío argentino, y que sigo exaltando. Ese pacto significaba la baja de las alertas rojas de interpol y la muerte de la causa", consideró Zbar en la nota en la que pide licencia "por tiempo indefinido".

"También he manifestado que el fiscal Alberto Nisman entregó literalmente su vida por la causa Amia. Con respecto a su denuncia, el hecho investigado es el móvil de ese memorándum. Esa causa impulsada por la Daia se encuentra en etapa de juicio oral, y lo investigado es un delito de orden público, por lo que no hay ninguna posibilidad de que la causa no prosiga", consideró enseguida.

"Entendí erróneamente que era mejor para preservar a la comunidad de una contienda política de orden nacional, que esa causa en etapa de juicio oral prosiguiera sin la participación de la comunidad como querellante. Por eso impulsamos ese pedido a la Daia", agregó Zbar.

Sostuvo que "muy lejos" de sus intenciones "estuvo lavar la responsabilidad de los asesinos y todos sus cómplices. Solo perseguía enfatizar que en el futuro fuera el propio Estado quien persiga las condenas".

Enojos

"Lamento inmensamente que este pedido haya traído más dolor enojo y divisiones", expresó en la nota difundida por la Amia.

Zbar subrayó que asume "absolutamente la responsabilidad del error cometido" y pidió "nuevamente disculpas" al informar que ha pedido "de manera indeclinable una licencia por tiempo indefinido" como presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) luego del pedido que hizo a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) y que fuera rechazado por diferentes referentes de la comunidad judía.