El teléfono de Sukerman, otra vez protagonista en las presentaciones

En el inicio del debate fueron los conductores Sonia Marchesi y Sergio Roullier los que explicaron las condiciones de la transmisión en la que cada uno de los candidatos a intendente expondrá sus propuestas.

El primer minuto para cada uno fue de presentación, como hace cuatro años Roberto Sukerman llamó la atención al mostrar una placa con su número de teléfono, Pablo Javkin dijo que no va a responder los ataques y se aferró a su grulla, Roy López Molina anticipó que su obsesión es mejorar la seguridad y Juan Monteverde se mostró como la opción para empezar a cambiar el mundo.

Juan Monteverde. "Creo que la gran mayoría quiere que el mundo cambie. Si todos queremos que el mundo cambie y eso no pasa es porque esa mayoría no ve quién y cómo puede cambiar ese mundo. Durante el debate te voy a contar propuestas, historias reales de ese futuro que queremos para mañana pero ya en el presente".

Roberto Sukerman. "Hace cuatro años en este mismo lugar mostraba esta placa con mi número de celular, sigo teniendo el mismo número y atendiendo llamadas y reclamos como corresponde, sigo teniendo el mismo número de celular, ese celular que no voy a cambiar si soy intendente, quiero estar en el territorio recorriendo la ciudad en colectivo y en bicicleta".

javkin.jpg Pablo Javkin Foto: Héctor Río / La Capital

Pablo Javkin. "Quiero gobernar mirando a los ojos, estoy acá porque ustedes me eligieron para renovar el Frente Progresista, vamos a defender las cosas buenas y vamos a ir por las que faltan. no va a cambiar la honestidad, en Rosario la corrupción no entra. Tengo 115 medidas con soluciones concretas. Me preparé toda la vida para ser intendente de Rosario".

Roy López Molina. "Soy abogado, escribano, tengo el orgullo de decir que soy el candidato de Cambiemos. Acá nací, acá crecí, estudié, me formé, tengo a mi familia, a mi hija Sol. Es la ciudad que elijo todos los días para seguir viviendo. Sabemos de la potencia que tenemos cuando todos empujamos para el mismo lado, algo que está empañado por la inseguridad".