La defensa del detenido empresario José María Núñez Carmona, socio y supuesto testaferro del también detenido ex vicepresidente Amado Boudou, pidió ayer al juez federal Ariel Lijo ampliar su declaración indagatoria en la causa por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

El abogado Matías Molinero reclamó que Núñez Carmona sea convocado "en forma urgente" para ampliar su descargo en la causa en la que también está detenido el ex vicepresidente por considerar que, en la oportunidad en la que fue indagado, "no se le hizo ninguna pregunta", según indicaron fuentes judiciales.

Así lo expresó en un escrito presentado ante el juzgado, en el que el letrado lamentó que, cuando declaró hace exactamente una semana, el día en que ( al igual que el ex vice) quedó detenido, el tribunal "no le hizo ninguna pregunta" al amigo y sindicado testaferro de Boudou y "el fiscal (Jorge Di Lello) ni siquiera asistió" a la audiencia.

"Adelanto que, en oportunidad de la nueva convocatoria, mi defendido aportará toda la documentación que obre en su poder y la información necesaria para ubicar la que no posee" y "contestará también el requerimiento de justificación patrimonial formulado por el señor fiscal", expuso el letrado.

Días atrás, Lijo rechazó excarcelar a Núñez Carmona, también implicado como Boudou en la causa por ilícitos en el "salvataje" y adquisición de la imprenta Ciccone, actualmente en juicio oral.

La defensa reclamó que la convocatoria a Núñez Carmona "sea en el menor tiempo posible, ya que la aclaración de los hechos demostrará la absoluta carencia de fundamentos de su prisión preventiva".

La causa comenzó con la denuncia contra Boudou por enriquecimiento ilícito, pero luego Di Lello amplió la imputación en el sumario que involucra a la periodista Agustina Kämpfer y los sindicados testaferros Juan Carlos López y Alejandro Vandenbroele, este último también sometido a juicio oral por el caso Ciccone.

Boudou y Núñez Carmona están imputados como jefe y organizador, respectivamente, de una asociación ilícita, y lavado de activos reiterado en el caso del ex vicepresidente.

Vandenbroele y López integrarían esa asociación ilícita y a Kämpfer se le atribuye un hecho de lavado de activos. "La asociación desarrolló sus designios criminales por lo menos desde principios de agosto de 2009, momento en que Boudou asumió como ministro de Economía y Finanzas de la Nación, hasta diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como vicepresidente de la Nación", sostuvo Lijo cuando ordenó las detenciones.

También ayer, Di Lello le pidió a Lijo que contemple "remedios menos lesivos que no impliquen la restricción de la libertad" de Boudou en la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, por la cual se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde hace una semana.

Si bien el fiscal rechazó un planteo de nulidad presentado por Boudou contra su detención preventiva en la cárcel, en su dictamen presentado al juez sugirió una medida "menos lesiva" para el imputado.

Boudou fue detenido en su domicilio de Puerto Madero acusado por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en su contra.

El fiscal propuso "al juez evaluar la existencia de remedios menos lesivos a los riesgos expresados que no impliquen la restricción de la libertad del encartado para evitar una condena sin sentencia firme".

Boudou "ha estado a derecho y cumplido los pasos procesales que el tribunal le ha impuesto", ponderó el fiscal en su dictamen presentado ante el juez.

Además, señaló que "hace tiempo que se contaba" en el expediente con "la prueba fundante de la detención dispuesta", en referencia al "procedimiento de blanqueo con el que se había beneficiado Nuñez Carmona, y respecto del incremento injustificado de su patrimonio del año 2009/2010".

El fiscal explicó, además, que el procedimiento fijado por el Código Procesal Penal de la Nación es "eminentemente inquisitivo, pues es el juez quien lleva adelante la recolección de la prueba durante la instrucción y toma las decisiones jurisdiccionales" y, "por lo tanto, tiene facultades directas para evaluar los riesgos procesales a los que aluden las normas y la interpretación que realiza la jurisprudencia".

El Servicio Penitenciario, paralelamente, señaló que Boudou permanecerá alojado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza hasta que concluyan los estudios médicos requeridos y recién después será reubicado.

Extrañeza de Michetti por los plazos procesales

La vicepresidenta Gabriela Michetti celebró ayer el avance de expedientes judiciales, aunque aseguró que le "llama la atención" la cantidad de fallos referidos a causas que estuvieron mucho tiempo detenidas. "Uno no puede dejar de ser franco y decir ¿qué raro, no?, que ahora aparecieron todas juntas las resoluciones de las causas, los fallos. Sí, me llama la atención", manifestó.

"Eso es lo que tenemos que terminar de trabajar, que la Justicia tiene que ser realmente independiente, no importa qué tiempo político se está viviendo. La Justicia tiene que ir separada de eso. Es lo que nos está faltando", añadió.

Asimismo, la vicepresidenta destacó que, tras la victoria electoral alcanzada por Cambiemos el 22 de octubre pasado, y hasta incluso la semana anterior, se notó movimiento en causas que tenía hasta diez años estancadas.

"Por un lado, me parece que era muy necesario: muchos de nosotros, dirigentes políticos, ciudadanos, lo veníamos pidiendo. Eran causas en algunos casos de hace 10 años", expresó Michetti.

"Pedíamos que se trabajaran, que se llegara a una verdad, a un fallo y está muy bien que ocurra si los jueces lo hacen con seriedad, con investigaciones y documentación que prueban lo que están diciendo", agregó.

Por otra parte, Michetti consideró innecesario el "escarnio público" al referirse a la difusión de las imágenes de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou.