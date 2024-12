El socialismo se diferencia de Pullaro y armó una carpa frente al Congreso contra Milei

LA SALUD NO PUEDE ESPERAR



Convocamos a la Comisión de Salud para dialogar con especialistas sobre el recorte de medicamentos de PAMI.

No podemos ignorar que los jubilados y jubiladas hoy no pueden acceder a sus medicamentos y deben abandonar tratamientos por falta de cobertura. pic.twitter.com/fTk3s5pB5w