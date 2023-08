El socialismo presentó sus candidatos a diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur

“Santa Fe no puede esperar más, la provincia necesita que las voces de los santafesinos vayan a defenderla y no que estén digitados por lo que les ordenen desde Capital Federal”, remarcó Paulón. Y señaló que además de “defender a Santa Fe”, el principal objetivo será “obtener leyes concretas que le cambien la vida a la gente”.

“Mi trabajo como secretario parlamentario me permitió empujar leyes como el matrimonio igualitario e identidad de género que le cambiaron la vida a muchísimas personas”, resaltó Paulón, quien además fue subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe durante la gestión de Miguel Lifschitz.

En la misma línea, resaltó que en el Congreso Nacional buscará tomar la posta que deja Enrique Estévez, quien termina su mandato como diputado el próximo 10 de diciembre. “Hizo una gestión excelente en la Cámara, logró que se pongan sobre la mesa debates fundamentales, como la Ley de Humedales, que es una prioridad para el socialismo, sobre la cual tenemos que insistir, pero también alzó la voz para decirle en la cara al kirchnerismo todo el daño que le han hecho a esta provincia y del cual no se hacen cargo”.

Por otro lado, Paulón explicó que “el socialismo decidió participar en Hacemos por Nuestro País porque es el espacio más valido para ir a las elecciones, encabezado por Juan Schiaretti, un gobernador con capacidad de gestión comprobada, que habla de federalismo, que defendió los intereses de su provincia y se paró frente a los gobiernos nacionales”.

A su turno, Gustavo Leone, quien busca llegar al Parlamento del Mercosur, detalló que intentará “llevar los valores del socialismo a una instancia parlamentaria regional, con la defensa de las instituciones de la democracia, la defensa de los derechos fundamentalmente de los niños, jóvenes y adultos mayores, priorizando la producción y el trabajo, y también los desafíos que plantea el ambiente”.

“El Parlasur, muy desprestigiado en los últimos años, es una institución de la democracia que plantea la representación de un organismo vinculado a la regionalización. Y yo estoy convencido que Argentina sin regionalización no tiene futuro, porque en soledad no puede resolver problemas que si estuviera con una regionalización más activa, aprendiendo y vinculando con sus socios, gran parte de estas fallas que atravesamos estarían resueltas: 120% de inflación, 50% de pobreza, crisis energética sin precedentes, problemas ambientales, sequía”, subrayó el ex secretario de Gobierno y de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario.

Para cerrar, Leone señaló que como legislador regional buscará “jerarquizar el Parlasur, trabajar para que funcione mejor de una manera más dinámica y activa, y otorgarle mayor capacidad de gestión, además de transparencia y representación”.