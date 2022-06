El socialismo insiste en saber qué hizo la provincia con los 3.000 millones que mandó la Nación para seguridad  

El 30 de septiembre de 2020 , en el acto de presentación del Plan Detectar Federal en Rosario, el presidente Alberto Fernández habló en el predio de la ex Rural y al referirse a los reclamos por la inseguridad dirigió de manera directa la mirada a Perotti y tiró un fuerte mensaje: " Le pido al gobernador que le preste atención a Rosario ". Antes, había anunciado el envío de una partida de 3.000 millones de pesos a la provincia destinados a este ítem en particular.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, la legisladora rosarina recordó que "era septiembre de 2020 cuando el presidente Alberto Fernández vino a Rosario y en un acto le dijo al propio gobernador 'Perotti, tiene que ocuparse de Rosario' y allí dejó 3.000 millones de pesos para invertir en seguridad. Luego se diría que era para un megaproyecto de tecnología. Todo ese proceso tuvo el mismo final improductivo que tuvieron otras licitaciones de (Marcelo, el ex ministro de Seguridad) Sain, como por ejemplo la de las armas, que terminó en la Justicia. De hecho, cuando asumió (Jorge, el nuevo ministro de Seguridad) Lagna, la dio de baja, porque realmente no podía adjudicarse, y empezó una nueva. Pero todavía estamos en veremos, todavía no están los equipos y los sistemas que iban a venir para hacer más eficiente al 911, el control de los móviles, la relación incluso con los policías caminantes. Pasaron casi 650 días y todavía esos resultados no están"

Consultada sobre los motivos a los que atribuían esa demora desde el bloque, García recordó que "Perotti cambió tres ministros de Gobierno, dos ministros de Seguridad, cinco responsables del Servicio Penitenciario, ocho o nueve jefes de Policía de Rosario. Imagínense que cada funcionario que viene empieza todo de vuelta. Entonces ir hacia una mejor convivencia, sin violencia y con mayor seguridad es más que una frase hecha. Se necesita una decisión política muy férrea, equipos capacitados y dinero. Y precisamente dinero es lo que hay. Fernández, que ha incumplido otras cosas porque ni mandó los gendarmes ni consiguió que hubiera más Justicia federal, en esto sí cumplió. A los pocos días de anunciar el envío, los fondos estaban acá. La primera licitación está en manos de Sain y Montenegro, que hoy están imputados y por eso se dio de baja".

Acerca de si la inflación no licuaba esos fondos, la legisladora socialista fue enfática: "Obvio. Desde aquel entonces hasta hoy hubo un 116% de inflación. Eso quiere decir que para comprar lo mismo se necesita más del doble de lo que se aportó en 2020. ¿Y quién paga esa ineficiencia?