El exjuez federal Norberto Oyarbide evitó hoy referirse a su aparición en los cuadernos con detalles sobre coimas y afirmó que no puede hablar "porque la causa está en secreto de sumario".

Pasadas las 8:30, el exmagistrado se retiró de su departamento del barrio porteño de Recoleta para dirigirse hacia los Tribunales Federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. "Al que se porte mal, este garrotazo por la cabeza", bromeó Oyarbide, con un paraguas en la mano.

Oyarbide en Comodoro Py

En breves declaraciones a la prensa, el exjuez se limitó a decir: "Amanecí como me ven. No puedo hablar porque la causa está en secreto de sumario". Oyarbide es uno de los mencionados en los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, que registró durante más de una década el pago de coimas de empresarios a distintos funcionarios del Gobierno anterior.