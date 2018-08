El Senado rechazó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, en una votación en la que se impuso el "no" con 38 votos, contra 31 afirmativos, dos abstenciones y una ausencia.

El debate en la Cámara alta se prolongó hasta la madrugada, ya que recién se sometió el proyecto a votación a las 2.43 de la mañana. Si bien el resultado y el escenario de rechazo se vislumbraba en un "poroteo" desfavorable desde temprano, entre los senadores fue casi unánime la idea de que el tema quedó definitivamente instalado.

2018-08-08 info voto senado 1.jpg 2018-08-08 info voto senado 2.jpg



Los senadores a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo bajaron al recinto ya resignados a una probable derrota, debido a la diferencia de votos entre ambas posturas. Horas antes de la votación, el "poroteo" arrojaba el resultado que se repitió a la madrugada: 31 votos a favor de la iniciativa, 38 en contra y las abstenciones del santafesino Omar Perotti y la neuquina Lucila Crexell, que impulsan sendos proyectos de despenalización. La única ausencia obedeció a una licencia por embarazo.

Perotti pidió tratar inmediatamente después de la votación su iniciativa de despenalización, tras señalar que intentaba "tender un puente donde se miren los que están en un extremo y los que están en el otro". Crexell hizo lo mismo y señaló que la ausencia de un punto intermedio que permitiera algún tipo de avance en la materia por parte del Senado constituía "el fracaso de la política".

Durante toda la sesión los discursos ofrecieron conceptos similares: quienes respaldaron la legalización remarcaron que el reclamo continuará pese al rechazo porque el tema es "imparable" y aquellos que se opusieron machacaron sobre la idea de que, a partir de este debate, se deberá trabajar más intensamente en educación sexual.

En el debate no faltaron las denuncias de presiones, como la del entrerriano Pedro Guastavino, que señaló que recibió "gran cantidad de mensajes que en nombre de Dios" lo "descalificaban", o el caso de la rionegrina Silvina García Larraburu, quien afirmó que "viralizaron" su número de teléfono por haberse pronunciado en contra del proyecto.

Hubo además un momento de emoción cuando la oficialista Gladys González, de Buenos Aires, se quebró al fundamentar su voto a favor y expresó: "Sueño con que nunca mis hijas tengan que tomar esa decisión. Pero si tienen que hacerlo, quiero que lo hagan seguras, acompañadas, con el amor que necesitan para ese difícil momento. Sueño para las mujeres una vida sin violencia", expresó.

Se destacó también el discurso del chubutense Alfredo Luenzo, que elogió al movimiento feminista y consideró que los hombres deben asumirse como "machistas en recuperación", mientras que Federico Pinedo, principal referente del oficialismo, que señaló: "No se puede negar el carácter humano al otro. Estamos discutiendo de la mujer y del niño, porque si no existiera el niño no estaríamos discutiendo nada".

También quedaron en evidencia las tensiones en el seno del oficialismo, cuando la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, se enojó con el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, por cuestionar la administración del tiempo que hacía para cada discurso y —sin saber que un micrófono había quedado prendido— lo insultó.

Incidentes en la madrugada

Una vez consumada la votación en la que se impuso el rechazo, los manifestantes en la plaza del Congreso se desconcentraban cuando un reducido grupo de manifestantes de pañuelos verdes protagonizó incidentes a los que la Policía respondió con carros hidrantes.

Los revoltosos arrojaron piedras y bombas molotov, y provocaron algunos focos de incendios, mientras los manifestantes que se desconcentraban pacíficamente se vieron envueltos en corridas para escapar del gas pimienta que arrojaron las fuerzas de seguridad.