El Senado aprobó el financiamiento de los partidos políticos

El Senado nacional aprobó ayer con 48 votos afirmativos contra dos negativos el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que permitirá el aporte de empresas a las campañas proselitistas y su bancarización.

Durante la sesión en la Cámara alta se hicieron sentir las diferencias en torno al artículo que establece los aportes de los sindicatos a las campañas electorales, impulsado por el peronismo y rechazado por Cambiemos.

En el inicio del debate, el justicialista Dalmacio Mera señaló: "Lo que más nos motivó no es el hecho de que puedan aportar los privados sino la idea de dar transparencia y trazabilidad, de que cada peso que pone un particular sepamos quién lo puso, cuándo y dónde y, a su vez, el partido tendrá que informar a la Justicia electoral cuándo, cómo y dónde lo gastó".

Por su parte, la radical Inés Brizuela y Doria resaltó que "el proyecto no es perfecto pero es fruto de mucho debate y trabajo".

En tanto, Beatriz Mirkin, del peronismo, dijo: "No me voy contenta con la aprobación de esta ley porque es muy importante tener un muy buen sistema de control sobre el financiamiento de los partidos, y no me parece que se vaya a lograr".

El proyecto unificó varias iniciativas, tanto del oficialismo como de la oposición, cuyo tratamiento había fracasado en diciembre y marzo pasados.