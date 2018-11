A Diego Valenzuela le sentó bien su ingreso a la política desde la gestión de 3 de Febrero, un municipio con derrotero peronista desde siempre. En ese sentido, el periodista e historiador le ganó por los votos en 2015 a Hugo Curto, un eterno cacique del conurbano.

Para quienes no conozcan 3 de Febrero, bien vale detenerse en la extraordinaria serie "Un gallo para Esculapio", un fresco perfecto del conurbano bonaerense y del municipio que conduce Valenzuela. "El conurbano genera múltiples demandas, hay situaciones de empleo en negro e informal, baja la changa, sube la tarifa del transporte. Se necesita un Estado presente, y creo que estamos presentes. Hay que estar cerca, acompañar a esos sectores. Hay que decir la verdad y no enojarse, no hablar de lo partidario", asegura Valenzuela, en el marco de una entrevista con La Capital.

De visita a Rosario para apoyar la candidatura a intendente de Roy López Molina, Valenzuela sorprende al trazar una visión crítica de la seguridad en Rosario y golpetea sobre los 30 años de gobiernos socialistas.

El intendente, junto a otros pares de la provincia de Buenos Aires, fogonea la posibilidad de eliminar las Paso. "Es un instrumento que no sirve para lo que se creó, y resultan muy caras para el país", mesura, a la vez que se muestra a favor de la bancarización de los aportes de campaña, proyecto que hoy está en manos de los legisladores.

¿Cuál es su visión sobre el estado del país?

—Hay que transitar los próximos meses con responsabilidad y atención de las situaciones que duelen: pymes, comercios y sectores vulnerables. Es indudable que el salto del dólar y la mayor inflación que la esperada ha traído consecuencias sociales que no podemos soslayar. En ese sentido, hay una decisión muy fuerte de la gobernadora (bonaerense, María Eugenia) Vidal de garantizar la política social, la seguridad alimentaria. Identificamos muy claramente cuáles son los sectores que tenemos que acompañar. Y, en la macro, la estabilidad del dólar esperamos traiga consecuencias positivas, como baja de inflación y tasas de interés. Que la recuperación vuelva a ese sendero que teníamos en abril. Por ejemplo, empresarios de Peugeot me decían que el primer cuatrimestre de 2018 fue el mejor de la historia automotriz. Hay que volver a ese camino.

—El conurbano es uno de los lugares donde la crisis se hace notar más fuerte y donde Cristina Kirchner se hace más fuerte.

—¿No piden que vuelva Curto y los barones del conurbano?

—No. Nadie extraña a Curto porque la situación económica no sea buena. Se están haciendo cosas que no se hicieron nunca antes. La gente ve obras y antes, incluso, te podías morir esperando una ambulancia. La gente le da un crédito al gobierno nacional y le permite ser optimista. El proyecto de Macri va a tener apoyo para la reelección.

—¿Hay un sector mediático que está ejerciendo su influencia para Vidal sea la candidata presidencial en 2019, en vez de Macri?

—Lo natural es que reelija el presidente. Vidal fue muy clara: quiere continuar en la provincia. Las interpretaciones las dejamos en manos del periodismo, de los analistas políticos, de ustedes. Es clave la figura de Vidal para acompañar al proyecto nacional. Y lo de Horacio Rodríguez Larreta, también. Es una figura que trasciende la General Paz.

—En ese sentido, les debe interesar, y mucho, poder ganar Rosario.

—Rosario es una ciudad especial, por su impronta, por su historia. Rosario es una ciudad faro por su rol en el país, por su referencia creativa, cultural, social y política. Es fundamental que Cambiemos tenga una propuesta sólida en Rosario y en la provincia. Me alegra pasar un día con López Molina y su equipo y contar lo que estamos haciendo en 3 de Febrero. Hay una gran oportunidad de ir para adelante, de incorporar en la gestión pública de Rosario todo lo bueno que se hizo hasta ahora. Hay que salir del desgaste que producen tres décadas de gobierno y refrescar y agregar nuevos condimentos. Con la cautela del que no está en la diaria, veo a Rosario con un sector pujante, pero con mucha fragmentación social. Hay paisajes muy contrastantes, también por el narcotráfico y la inseguridad.

—En el oficialismo rosarino se dice que la inseguridad es más alta en la provincia de Buenos Aires y que se pone el foco en Rosario porque se divulgan las estadísticas. Y ni hablar con el narcotráfico en el conurbano.

—Habría que trabajar y mirar las estadísticas. Yo digo que Rosario no merece pasar a la historia de este tiempo por Los Monos, por la ausencia del Estado. No alcanza con hacer una costanera, planes urbanos o concurrir todo el tiempo a reuniones de alcaldes. Es preocupante que no haya una decisión política de ocuparse de la seguridad ciudadana en la segunda ciudad del país. Debería estar más alineada con la Nación por los delitos federales de los que estamos hablando. Quizás amerita que el voto popular lo corrija y tenga Rosario un gobierno nuevo.

—¿Quiere ser candidato a gobernador bonaerense?

—Hoy no me lo planteo, obviamente me gustaría. Entré a la política, después de años de periodista e historiador, con ganas de dejar una huella en la mediana edad. Quiero acompañar a María Eugenia y quiero ayudar a poner a Buenos Aires de pie. La provincia tuvo un federalismo negativo, una dirigencia sumisa, siempre elegida en el ámbito de la Capital Federal. Siempre fue sometida porque fue un artilugio para los gobiernos nacionales. Quiero ayudar a dar vuelta eso. Estoy aprendiendo un montón desde 3 de Febrero, donde estamos haciendo un cambio histórico. El cambio valió la pena.

—¿Se eliminarán las Paso en la provincia de Buenos Aires?

—Es un tema que estamos hablando con otros intendentes. Igual que el financiamiento de la política. Hay que bancarizar los aportes empresarios para las campañas proselitistas. Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias no sirven para lo que fueron diseñadas, ya ni siquiera se eligen candidatos. Termina siendo una primera vuelta que acomoda los tantos para el ballottage, y sale mucho dinero, le -cuesta al país más de 2.500 millones de pesos. Está en manos de los legisladores, pero es un planteo pertinente, que debería ser contemplado y modificado. Las Paso no sirvieron. A nosotros nos encantaría votar con boleta única, modernizar el sistema de votación en Buenos Aires. Veremos si se puede lograr para las futuras elecciones.