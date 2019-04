El progresismo pelea voto a voto la ubicación en la lista de concejales

El impacto de las medidas macroeconómicas dejó a la ola amarilla de Cambiemos relegada del primero al tercer lugar en un lapso de 24 meses, en las elecciones primarias de ayer. En cambio, el Frente Progresista repuntó sus chances en una interna entre socialistas y aliados muy competitiva, mientras que el peronismo supo aprovechar la unidad de un candidato a intendente como Roberto Sukerman con una buena elección de sus postulantes a concejal.

Cambiemos fue la fuerza más votada en agosto de 2017, con un 35 por ciento de los sufragios emitidos en las Paso de hace dos años. Le siguió el Frente Justicialista, con el 21 por ciento , y el 10 por ciento para el Frente Progresista.

Ayer las urnas marcaron un nuevo rumbo. Cambiemos quedó cómodo en tercer lugar, mientras que la reñida interna del Frente Progresista ubicó al oficialismo como la fuerza política más votada, y al peronista Roberto Sukerman como el candidato a jefe comunal de mejor elección. Esto se tradujo en la boleta a concejal casi como un espejo.

Para las próximas elecciones generales se ponen en juego 15 bancas. El progresismo debería renovar 4 bancas en las elecciones generales del próximo 16 de junio. Y hasta la madrugada de ayer, la pelea por el primer lugar en la lista enfrentó a Susana Rueda con María Eugenia Schmuck, que va por la reelección.

"Tengo el orgullo de encabezar la lista más votada en Rosario", dijo anoche la periodista para agregar: "Esta tendencia es irreversible".

Desde el búnker socialista, Enrique Estévez leyó la lista para competir en las generales, dejando a Schmuck en segundo lugar, él mismo en tercer puesto y el pedepista Aldo Poy en cuarto lugar, con vísperas a la reelección. "Felicitamos a todas las fuerzas políticas por el resultado, a partir de mañana empezamos a trabajar en conjunto", prometió Estévez.

"Seguimos esperando la carga definitiva, pero estamos a muy pocos votos para ver cómo queda la lista. Todavía no se sabe. Lo anunciado por el socialismo no es cierto porque todavía está la chance de que Fabrizio Fiatti se ubique cuarto", declaró entrada la madrugada María Eugenia Schmuck. La concejala que aspira a renovar su banca agregó: "Es casi un empate técnico porque Poy está muy por debajo de mi mitad". En relación a declararse victoriosos en la interna, la radical destacó sentirse convencida de que "el socialismo va a acompañarnos como nosotros lo hicimos en 2015. Sería ilógico que el socialismo no reconozca la derrota", resaltó.

Por el lado del peronismo, se pusieron en consideración del electorado 4 bancas en las urnas de junio, y había propuesto 8 listas para las primarias. En efecto, Sukerman traccionó votos para la lista en la que 14 partidos presentaron candidatos bajo el Frente Juntos.

Hasta anoche, la proporción de votos bajo el sistema D' Hont ubicaba a Eduardo Toniolli como cabeza de lista, secundado por Marina Magnani y Fernanda Gigliani (ambas aspiran a la reelección) y peleaban el cuarto lugar la segunda en la lista de Toniolli: Silvana Teisa o bien la referente bielsista, Carola Nin.

"Hubo un mensaje claro de la ciudadanía con Cambiemos, la gente los castigó y pensaron en votar al peronismo desde donde se cuestionó el ajuste y la desocupación. Otros sectores como el socialismo tuvieron posiciones más tibias y dejaron pasar los efectos de estas políticas económicas", consideró anoche la kirchnerista Marina Magnani.

En el bloque macrista se ponen 3 bancas en consideración del electorado en las generales. En estas primarias fueron 4 listas las que se presentaron en donde predominó la tendencia de voto al candidato a intendente Roy López Molina sobre su rival en la interna Jorge Boasso.

La lista tentativa, que quedará oficializada ubicaba entrada la madrugada a Daniela León encabezando, secundada por el actual presidente del Concejo Municipal, Alejandro Rosselló y entró fuertemente en la discusión por el tercer lugar el cocinero Marcelo Megna.

"Ganamos la interna de intendente y concejales por amplio margen y estamos muy confiados que el resultado será positivo al final del escrutinio y refleja la necesidad del rosarino de apostar a un cambio, porque sabemos que quiere vivir en una ciudad en paz y ordenada", dijo anoche Rosselló.

León por su parte agregó que a partir de hoy la alianza del PRO y los radicales se preparará para una elección general con la idea de recuperar a Rosario de la inseguridad y apostando al desarrollo económico para la generación de empleo, con una ciudad más productiva. Será una discusión de modelos de ciudad y en ello muchos elegirán nuestro espacio como una opción para el futuro, porque entre otras cosas somos los únicos que estamos combatiendo el narcotráfico". Para León, "comenzará otra historia distinta".