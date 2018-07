Tras el duro cruce entre Elisa Carrió y la Unión Cívica Radical (UCR), que amenaza con descalzar los cimientos de la coalición gobernante, el PRO trató ayer de bajar los decibeles del conflicto, a pesar de reconocer que fueron declaraciones "muy crudas", que obligará a la líder de la Coalición Cívica y fundadora de Cambiemos a "bajar un cambio".

Fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el que intentó poner paños fríos. Dijo que "es natural que haya diferencias" en Cambiemos y aseguró que en el frente de gobierno hay "una convivencia de más de tres años que funciona bien".

"Tengo una buenísima relación con ella, pero también con todo el radicalismo. Con el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el diputado nacional Mario Negri", sostuvo el referente del PRO en Capital Federal.

En ese sentido, Larreta admitió que Cambiemos es una coalición, y no todos piensan igual, porque tienen orígenes diferentes, "aunque siempre es preferible que no haya diferencias".

"Llevamos tres años de convivencia conjunta, las relaciones están muy fortalecidas. Cada tanto pasan cosas como estas, pero es natural", argumentó.

El jueves, Carrió protagonizó un tenso cruce de declaraciones con la cúpula de la UCR. "Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una ex miembro (del partido) que los maneja desde afuera ¡Es divino! ¡No saben! Es el mayor castigo por misóginos. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera", ironizó durante un acto en Entre Ríos.

El comité nacional del radicalismo, que comanda el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, salió a responder los dichos de la diputada en que le reclamó "seriedad y respeto". Además, la acusó de "hacer un stand up".

"Que nos diga Carrió cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del gobierno nacional. Seguramente sea menos que las propinas que deja", lanzó la UCR al recordar la polémica frase de la diputada para instar a la clase media a mantener las "propinas" y las "changas" ante la situación económica que enfrenta el país.

Luego de ese tenso cruce, Larreta intentó llevar calma y volvió a elogiar el trabajo conjunto que tiene con las huestes de Lilita. "Laburamos muy bien con su gente, es cierto que sus declaraciones fueron picantes, pero venimos laburando juntos dentro de Cambiemos hace tres años. A lo largo de estos años ha habido diferencias, pero con diálogo las solucionamos", comentó Larreta.

"Fue muy cruda pero a lo largo de estos años hubo diferencias, es lógico que las haya. Las de ayer (por el viernes) fueron un poquito más picantes que las otras veces. Pero la coalición de Cambiemos está bien consolidada. Supongo que le van a bajar un cambio, porque hubo diferencias antes y siempre han bajado".

Larreta habló luego de la cumbre de dirigentes del oficialismo en la Quinta de Olivos , donde también salió a mostrar que hay diálogo entre el gobierno nacional, el de la provincia y la ciudad de Buenos Aires para afinar un presupuesto que seduzca al peronismo.

Presupuesto

"Creo que hay posibilidades de que se apruebe el presupuesto 2019. Las declaraciones de los gobernadores, incluso gente del equipo de Sergio Massa, (Juan) Schiaretti, (Juan Manuel) Urtubey, (Gustavo) Bordet y algunos más, tienen una actitud muy responsable. Hay que valorar el diálogo, aprobar un presupuesto en el que estemos todos de acuerdo. Yo soy optimista y las declaraciones de ellos van en esa línea", remarcó Rodríguez Larreta.

"El presupuesto es cómo hacemos para gastar lo que tenemos. Uno no puede gastar lo que no tiene. Tenemos que discutir cómo se reparte ese esfuerzo entre todos para poder llegar a un presupuesto equilibrado", agregó Larreta, y buscó mostrar unidad: "En Cambiemos tenemos una postura común, y más con Marcos (Peña). Laburo con él hace más de 15 años y todos los días hablamos. Tiene que haber un diálogo para acordar el presupuesto; no es un acuerdo político, electoral ni nada por el estilo. Pero sí hay que llegar a un acuerdo. En todos los proyectos que se aprueban hay mucho diálogo".

Por otro lado, también se refirió a la crisis cambiaria que esta semana tuvo un respiro. "En el medio de la turbulencia siempre es difícil, llevamos unos días de más tranquilidad, la Argentina venía con un crecimiento firme, eso se frenó, pero veníamos en el camino correcto; tenemos que remontar ese crecimiento lo antes posible. Ya van más días de tranquilidad y esperamos volver a esa senda de crecimiento. Yo estoy muy confiado", dijo.

Según Larreta, no habría más cambios en el gabinete. "No veo señales de que haya mas cambios", pero aclaró que es el presidente quien define su equipo. "Es decisión de él", indicó.

Los radicales siguen molestos con Lilita

El comité provincia de la UCR de Jujuy, que preside el senador nacional Mario Fiad, calificó ayer los dichos de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sobre el partido radical como un acto de "irresponsabilidad política" que "en nada favorece al fortalecimiento de la alianza Cambiemos".

De esta manera, Fiad se sumó a las críticas que hicieron casi todos los dirigentes de la UCR, incluido el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, luego de que Carrió dijera que ella "maneja" a los radicales "desde afuera". Fiad consideró que la cofundadora de la coalición oficialista incurrió en un acto de "irresponsabilidad política" que en "nada favorece al fortalecimiento de Cambiemos".