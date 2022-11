Fernández quiere adelgazar: "Hago una dieta que inventé yo, es la dieta de Alberto"

"No fumo, no tomo alcohol, pero canalizo comiendo cosas dulces y me fui al diablo con el peso", insistió, y dijo: “Me puse un chip en la cabeza que dice: bajá de peso. La dieta la inventé que yo. Es la dieta de Alberto y es muy simple: consiste en no comer. No comer nada de las cosas que a uno más le gustan y que más engordan".

Dijo que sacó de su dieta "todo lo que tiene que ver con el pan, con las harinas y con los hidratos. Eliminé todo lo dulce, que es lo que más me cuesta”.

Indicó que empieza el día comiendo una manzana o una pera rallada y avena, un vaso de leche y jugo de naranja. Antes del almuerzo toma una taza de caldo “para bajar la ansiedad” y luego come carne, pollo o pescado acompañado con verduras grilladas.

“La dieta está dando resultado. Estoy contento porque he bajado bastante de peso", sentenció, y culminó: "Ahora cuando me vean flaco van a empezar a inventar qué enfermedad tengo".