El plebiscito se puede volver a judicializar

El abogado Ricardo Gil Lavedra, patrocinador del amparo que Cambiemos presentó contra la consulta popular que se celebró ayer en La Rioja, señaló que el tema "puede volver a judicializarse" y que para poder ser incorporada a la Constitución provincial la enmienda que pretende el oficialismo riojano "tiene que ser aprobada por más del 35 por ciento del padrón".

La votación comenzó a las 8 y terminó a las 18, luego de que la Corte Suprema de Justicia nacional rechazara el viernes un amparo contra la consulta presentada por Cambiemos, con patrocinio de Gil Lavedra.

Gil Lavedra agregó que "una honesta interpretación de la Constitución determina que para aprobar le enmienda hacen falta los votos de más del 35 por ciento de votos del padrón".

"Una interpretación contraria sería absurda, ya que quien domina la Legislatura haría las modificaciones constitucionales que quiera", analizó.

También sostuvo que la Corte entendió que "el caso recién se podría llegar a configurar con la consulta popular", y por lo tanto "nunca cerró sus puertas" a una nueva presentación, por lo que el tema "puede volver a judicializarse".

Sobre la condición en que se desarrollaron los comicios, Gil Lavedra dijo que la información que recibió es que la participación fue "muy baja" y que los referentes locales de Cambiemos "han denunciado diferentes irregularidades" en los lugares de votación.

Sin embargo resaltó la importancia de que los ciudadanos "vayan a votar" en busca de "impedir la perpetuación en el poder" de Casas, vicegobernador provincial entre 2011 y 2015 y actual gobernador para el período 2015-2019.

Anteayer Gil Lavedra había denunciado que el Tribunal Electoral "no publicó los padrones, no se sabe quiénes son los presidentes de mesa, hay discordancia entre lugares de votación, no se permite a los fiscales reponer las boletas".