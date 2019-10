El PJ santafesino ahora busca reformar la Constitución provincial

El bloque de diputados provinciales del PJ impulsará en los próximos días una ofensiva política en la Legislatura santafesina con el objetivo de declarar la necesidad de reformar la Constitución provincial. Se trata de un cambio abrupto en sus posiciones, ya que esa misma bancada bloqueó iniciativas impulsadas por el gobernador Miguel Lifschitz desde 2016, a quien acusaron en su momento de solo querer modificar la Carta Magna para obtener su reelección. Dos hechos significativos operaron para este cambio de parecer: el nuevo gobernador, a partir del 11 de diciembre, será de origen peronista (Omar Perotti) y ese mismo día la presidencia de la Cámara de Diputados podría quedar en manos de Lifschitz, ya que se impuso en las elecciones pasadas en esa categoría y obtuvo la mayoría agravada: 28 bancas sobre 50.

De aprobarse la idea del PJ (necesita mayoría especial de 34 votos), las elecciones de convencionales constituyentes se realizarían en el 2021 y la fecha del inicio de la convención está pautada para el 1º de marzo de 2022. Esta sesionaría durante cuatro meses (hasta finales de junio), con la posibilidad de prorrogarla por 60 días más.

La vocación reformista del PJ quedó cristalizada ayer con una foto y un comunicado. En la instantánea se ven a los once miembros del bloque justificando, documento mediante, lo que antes rechazaron de manera férrea. En el paper que distribuyeron a la prensa, argumentan que nunca estuvieron en contra de reformar la Constitución, sino que lo que objetaron fueron los plazos y el modo en cómo lo quería hacer el Frente Progresista. Dicen que ese "apresuramiento" de Lifschitz tenía que ver con la posibilidad de habilitar su propia reelección.

"No se trata que no exista voluntad reformista de las fuerzas políticas, sino porque los tiempos propuestos no fueron los apropiados ni para el proceso eleccionario de los constituyentes ni para el funcionamiento de la convención", señala el bloque del PJ.

"Fue un secreto a voces que lo comprimido de los plazos estuvo directamente relacionado con la posibilidad de reelección del actual gobernador, pero para lograrlo debíamos forzar decisiones que requerían de más análisis, debíamos obviar las internas abiertas y teníamos que poner a los constituyentes a trabajar contrarreloj, sin margen para consultas y tiempo suficiente para el debate", agrega el texto que lleva las firmas de Roberto Mirabella, Héctor Cavallero, Luis Rubeo, Olga Cotteluzzi, Claudia Giaccone, Julio Eggimann, Silvina Frana, Patricia Chialvo, Leandro Busatto y Federico Reutemann.

Tratamiento exprés

Desde el lado del oficialismo provincial (que en diciembre pasará a la oposición) dijeron estar "sorprendidos" por este giro reformista. "Bienvenido sea este cambio en el PJ, pero este tema (la reforma constitucional) es tan serio que no puede ser tratado en forma exprés", declaró ayer a LaCapital el diputado socialista Joaquín Popi Blanco.

El legislador del Frente Progresista consideró un error introducir ahora este tema cuando se está en un proceso de transición entre la gestión que sale y las nuevas autoridades electas. Además, requirió la opinión de Perotti. "La última vez que se pronunció quería hacer una consulta popular. ¿Opina lo mismo ahora?, ¿qué artículos quiere reformar?, ¿está de acuerdo ahora con la reelección o no? Son todas preguntas que tiene que contestar Perotti", enfatizó Blanco.

Para Blanco, es el propio Perotti, cuando asuma el gobierno, el que tiene que mandar un mensaje a la Legislatura declarando la necesidad de reforma constitucional y el tema debe tratarse con la nueva composición parlamentaria. "Se opusieron (los peronistas) durante tres años y medio, y ahora lo quieren sacar en menos de 40 días. No nos parece serio", clausuró el diputado socialista.

Para cumplir su objetivo de contar con la ley de reforma antes de asumir Perotti, el PJ necesita al menos 34 voluntades en Diputados, atento a que la norma requiere mayoría especial para su sanción.

En el peronismo se entusiasman en poder conseguir esos números, ya que a los propios se sumarían voluntades radicales, más los dos votos de las bancada del Frente Social y Popular (FSP), que conduce Carlos Del Frade, y otros dos de Igualdad y Participación, del socialista "rebelde" Rubén Giustiniani.

Por caso, en la UCR, que está en un proceso de reagrupamiento interno, ya hay voces que alientan el impulso reformista. Así lo hizo saber ayer en una nota de opinión publicada por la LaCapital Mario Barletta, embajador en Uruguay y ex intendente de Santa Fe.

A sus palabras a favor se sumó también el presidente de la UCR santafesina, Julián Galdeano. "Si hoy los que no quisieron (la reforma) entienden que es oportuno, los que impulsamos con mucho énfasis no podemos dejar de desaprovechar una oportunidad", afirmó el radical en declaraciones La Ocho. Galdeano fue electo diputado hace cuatro años por el Frente Progresista y en junio pasado renovó su banca, pero esta vez por Cambiemos.

En el PJ están atentos a estos deslizamientos en el radicalismo y "porotean" las voluntades de una vereda y otra. En los próximos días se sabrá el verdadero impacto de este sorpresivo ímpetu peronista por la reforma constitucional.

Joaquín Blanco, del socialismo, quiere saber qué opina Omar Perotti.