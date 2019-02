El peronismo alternativo dio formal punto de partida a su año electoral con un claro mensaje a conformar una "nueva mayoría" sin la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

En lo que un su primer encuentro del año, los referentes de Alternativa Federal se reunieron en Mar del Plata para lanzar el espacio de cara a las presidenciales. Del evento participaron el líder del Frente Renovador Sergio Massa, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el senador rionegrino Miguel Pichetto, quienes en un acto del espacio encabezaron el encuentro del peronismo alternativo.

El único ausente con aviso de la mesa chica fue el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey. El mandatario iba a participar del acto, pero decidió regresar a su provincia ante la crecida del río Pilcomayo en Bolivia porque el eventual desborde "puede afectar nuevamente a Santa Victoria Este". A través de su cuenta en Twitter, Urtubey sostuvo: "Mi deber y mi obligación es estar en Salta".

Sin embargo, la mayor ausencia de la jornada fue la del exministro de Economía Roberto Lavagna, quien desde las últimas semanas suena como un posible postulante. Por lo pronto, el otrora funcionario kirichnerista envió un video pidiendo por la unidad del peronismo federal (ver aparte).

Bajo el lema "Hay Alternativa", los dirigentes del peronismo alternativo salieron a posicionarse como la opción electoral por fuera de la "grieta" que encarnan Mauricio Macri y Cristina.

Massa pidió la exclusión electoral de Cristina, al sostener que para derrotar a Cambiemos la oposición precisa dirigentes en condiciones de "ganar la segunda vuelta" a Macri.

"No alcanza con pensar en candidatos de culto, no alcanza con la nostalgia", lanzó el exintendente. En ese contexto, el otrora diputado señaló que "para derrotar a Macri hay que construir una nueva mayoría, y esa nueva mayoría se construye con dirigentes que le ganen en la segunda vuelta a Macri y no que no pierdan en la segunda vuelta".

El lanzamiento formal de Alternativa Federal se realizo en La Normandina un complejo ubicado en Playa Grande. El encuentro contó también con la presencia de otros gobernadores peronistas: Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones) y Sergio Casas (La Rioja).