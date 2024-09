El PJ busca retomar la iniciativa con la elección para elegir el jefe partidario

Quintela basa su proyecto en la cohesión del peronismo y en una visión de país que integre a todas las provincias. Ya el gobernador de La Rioja presentará el pedido de número y color de su lista a nivel nacional. En las últimas semanas, buscó el aval de al menos cinco presidentes de PJ provinciales, así como los avales necesarios para su candidatura a la presidencia del PJ. Para presentar su lista, se requieren un mínimo de 80 mil avales distribuidos en al menos ocho distritos de todo el país.

El 9 de agosto, Quintela se mostró en La Rioja junto a Axel Kicillof, intendentes y legisladores nacionales de todo el país en el acto de jura de la nueva Constitución provincial. El superdomo de La Rioja estuvo colmado y con dirigentes de todos los sectores del peronismo, desde el cristinista Oscar Parrilli pasando por el tucumano Juan Manzur, la bonaerense Victoria Tolosa Paz, intendentes del conurbano como Leonardo Nardini y Daniel Gollán, exministro de salud de Cristina Fernández de Kirchner.

Allí Quintela desplegó un crítico discurso contra Javier Milei y también contra la gestión de Mauricio Macri: “El camino que lleva adelante el presidente es equivocado, le pido que modifique sus políticas. Es cierto que entregamos un país con dificultades, dificultades que empezaron en 2015 con el endeudamiento generado por el entonces ingeniero que estaba al frente, el ingeniero Macri. Tomaron una deuda de u$s 47 mil millones con el FMI. Esa plata no está en escuelas, hospitales ni industrias. No sabemos dónde está pero pende como una espada de Damocles sobre el pueblo argentino”.

En el Instituto Patria, sectores vinculados a Cristina Kirchner impulsan a Lucía Corpacci, exgobernadora de Catamarca y actual senadora enfrentada con la gestión de Raúl Jalil, como posible candidata a la presidencia del PJ. Por eso no se descarta tampoco que la liga de gobernadores culmine cerrando una fórmula de unidad. Otro dirigente mencionado en el peronismo con posibilidades de presentarse en la interna es Eduardo “Waldo” de Pedro, exministro del Interior de Alberto Fernández y actual senador nacional por la provincia de Buenos Aires.

La semana pasada, dirigentes de la conducción de la CGT recibieron en su sede a los gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Zilliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), a quienes les pidieron que uno de ellos presida el PJ tras la salida de Alberto Fernández. Durante el encuentro, los sindicalistas y los mandatarios provinciales analizaron la situación de “crisis” que atraviesa el país y que atribuyeron al “programa económico” del gobierno de Javier Milei.

También abordaron el futuro del peronismo, para lo cual los representantes de la CGT llamaron a trabajar en una “consolidación para una verdadera renovación generacional de voces e intérpretes para el momento que nos atraviesa”.

“Los mandatarios provinciales, junto con el consejo directivo de la central, abordaron los temas relacionados a la actual crisis económica, productiva, laboral y social por la que atraviesa la Argentina, producto del programa económico del gobierno de Milei”, informó la CGT en un comunicado.